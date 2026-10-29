americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Karl Vilips firma un 62 y lidera la 1ra ronda del Abierto de México

PUERTO VALLARTA, México (AP) — Karl Vilips aprovechó dos largas rachas de birdies el jueves para tomar el liderato de la primera ronda en el Abierto de México, el primero de dos torneos consecutivos de la Gira de la PGA en este país.

Vilips firmó un 62, nueve bajo par, en la ronda vespertina sobre el trazado de Vidanta Vallarta, con cinco birdies seguidos en los hoyos 11 al 15 a lo largo de sus primeros nueve hoyos.

Cerró con cuatro birdies consecutivos. Entre ambas rachas, sumó otro birdie y un bogey.

El australiano de 25 años señaló a su driver.

“Lo tuve como en un hilo durante los primeros nueve. Me solté un poco en la parte media y lo volví a encarrilar hacia el final de la ronda", relató. "Hoy se trató de levantar, limpiar y colocar, así que estar en el fairway era imprescindible para mí y aproveché esos golpes de salida que pegué”.

El japonés Kensai Hirata quedó a un golpe, mientras que Ben Griffin registró 64 junto con Marco Penge, Garrick Higgo y Jeffrey Kang.

El local Álvaro Ortiz abrió con 65. Obtuvo su tarjeta de la Gira de la PGA para el próximo año a través del Korn Ferry Tour.

“Fue precioso. Sin bogeys, jugué muy sólido. Sentí que estuve fluyendo todo el día", comentó el mexicano. "Me di muchas oportunidades. Creo que lo hice muy bien de tee a green, lo que lo hace muy agradable en este campo”.

Ortiz ganó el torneo en 2021, cuando formaba parte del calendario del la Gira de la PGA Latinoamérica.

El World Wide Technology Championship se disputará la próxima semana en El Cardonal, en Diamante, Los Cabos.

Vilips ganó el Abierto de Puerto Rico en 2025 para conseguir su único título de la PGA, lo que le da exención en el circuito hasta la próxima temporada. El exjugador de Stanford es 141.º en la clasificación del FedEx Cup Fall.

Muchos jugadores pelean por meterse en el top 100 final para mantenerse en el tour.

Hirata intenta subir desde el puesto 170. Embocó un putt de eagle de 20 pies en el hoyo 3 y metió dos putts de birdie desde más de 20 pies.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter