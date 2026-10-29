Karl Vilips firma un 62 y lidera la 1ra ronda del Abierto de México

Vilips firmó un 62, nueve bajo par, en la ronda vespertina sobre el trazado de Vidanta Vallarta, con cinco birdies seguidos en los hoyos 11 al 15 a lo largo de sus primeros nueve hoyos.

Cerró con cuatro birdies consecutivos. Entre ambas rachas, sumó otro birdie y un bogey.

El australiano de 25 años señaló a su driver.

“Lo tuve como en un hilo durante los primeros nueve. Me solté un poco en la parte media y lo volví a encarrilar hacia el final de la ronda", relató. "Hoy se trató de levantar, limpiar y colocar, así que estar en el fairway era imprescindible para mí y aproveché esos golpes de salida que pegué”.

El japonés Kensai Hirata quedó a un golpe, mientras que Ben Griffin registró 64 junto con Marco Penge, Garrick Higgo y Jeffrey Kang.

El local Álvaro Ortiz abrió con 65. Obtuvo su tarjeta de la Gira de la PGA para el próximo año a través del Korn Ferry Tour.

“Fue precioso. Sin bogeys, jugué muy sólido. Sentí que estuve fluyendo todo el día", comentó el mexicano. "Me di muchas oportunidades. Creo que lo hice muy bien de tee a green, lo que lo hace muy agradable en este campo”.

Ortiz ganó el torneo en 2021, cuando formaba parte del calendario del la Gira de la PGA Latinoamérica.

El World Wide Technology Championship se disputará la próxima semana en El Cardonal, en Diamante, Los Cabos.

Vilips ganó el Abierto de Puerto Rico en 2025 para conseguir su único título de la PGA, lo que le da exención en el circuito hasta la próxima temporada. El exjugador de Stanford es 141.º en la clasificación del FedEx Cup Fall.

Muchos jugadores pelean por meterse en el top 100 final para mantenerse en el tour.

Hirata intenta subir desde el puesto 170. Embocó un putt de eagle de 20 pies en el hoyo 3 y metió dos putts de birdie desde más de 20 pies.

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FUENTE: AP