Kane anota de nuevo y Bayern se acerca al título de Bundesliga tras golear al Unión de Berlín

Serge Gnabry, Harry Kane, Tom Bischof y Raphael Guerreiro del Bayern Munich celebran el cuarto gol de su equipo en el encuentro de la Bundesliga ante el Unión de Berlín el sábado 21 de marzo del 2026. (Sven Hoppe/dpa via AP) AP

Kane anotó después del descanso para llegar a 31 goles en la liga. Le quedan siete jornadas para intentar igualar el récord de temporada de Robert Lewandowski, de 41.

El mediocampista Aleksandar Pavlović fue baja de última hora por problemas en la cadera y el gigante bávaro no contó con tres jugadores suspendidos — Nicolas Jackson, Luis Díaz, Jonathan Tah — mientras que Jamal Musiala, Alphonso Davies y el arquero titular Manuel Neuer estaban lesionados.

El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, tuvo a varios jóvenes entre los suplentes.

Bayern le saca 12 puntos al segundo lugar Borussia Dortmund, que recibe al Hamburger SV en el último partido del día.

Justin Njinmah marcó con un remate que entró tras pegar en el poste lejano para que Werder Bremen venciera 1-0 como visitante al Wolfsburg y reforzara sus opciones de permanencia a costa del equipo local.

Según reportes, los ultras de Bremen llegaron tarde al partido por un enfrentamiento con la policía fuera del estadio.

La tercera victoria de su equipo en cuatro partidos elevó al equipo al 13mo puesto — cuatro puntos por encima de la zona de descenso —, mientras que Wolfsburg se mantuvo penúltimo tras no ganar ninguno de sus últimos 10 encuentros, pese al regreso del nuevo entrenador Dieter Hecking.

Wolfsburg empató en el debut de Hecking ante Hoffenheim el fin de semana pasado, pero su equipo apostaba por una victoria contra Bremen para iniciar la remontada. Sus perspectivas recibieron otro golpe cuando el defensor Moritz Jenz fue expulsado en el tiempo añadido.

Wolfsburg está a cinco puntos de la salvación antes de que su rival directo por el descenso, St. Pauli, juegue contra Freiburg el domingo.

Derbi del Rin termina sin ganador

Eric Martel marcó sobre el final para que Colonia empatara 3-3 con Borussia Mönchengladbach en el derbi del Rin, un resultado que ayudó poco a ambos equipos. El Colonia está apenas fuera de la zona de descenso y Gladbach solo un punto por encima de Bremen.

Antes del saque inicial, los jugadores de Colonia se alinearon frente a sus aficionados detrás de una de las porterías para recibir aliento, de cara a una enorme pancarta que decía: “¡Somos el No. 1 en el Rin!”

Los hinchas encendieron bengalas después de que los jugadores se retiraron para prepararse para el partido, pero se llevaron un susto cuando comenzó, ya que Jens Castrop aprovechó una defensa ingenua para poner a Gladbach en ventaja en el primer minuto.

La figura de Colonia, Said El Mala, respondió tres minutos después, y Ragnar Ache completó la remontada tres minutos más tarde.

Philipp Sander igualó para Gladbach al 22, pero Martel anotó para Colonia y dejó al equipo a un punto de la zona de descenso. Martel fue expulsado casi de inmediato con su segunda tarjeta amarilla tras golpear con el brazo a un rival.

Esperanza para Heidenheim

Marvin Pieringer marcó su segundo gol sobre el final y el colista Heidenheim remontó dos veces para empatar 3-3 con el Bayer Leverkusen.

Las perspectivas de Heidenheim siguen viéndose sombrías, a 11 puntos de la salvación, pero al menos cortó una racha de tres derrotas y ahora enfrentará a Gladbach, que continúa en peligro.

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FUENTE: AP