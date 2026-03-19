Juveniles internacionales neerlandeses jugarán por Surinam en repechaje mundialista

Compartir en:









ARCHIVO - Joel Piroe de Leeds durante el partido contra Chelsea en la Liga Premier, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Leeds, Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Piroe, del Leeds de la Liga Premier inglesa, y Melayro Bogarde, defensor LASK austríaco, fueron internacionales juveniles con Holanda y tienen vínculos familiares con Surinam, que enfrentará a Bolivia el 26 de marzo.

La FIFA publicó su aprobación a última hora del miércoles para que ambos jugadores cambien su elegibilidad de selección nacional y representen al país que obtuvo la independencia de los Países Bajos en 1975. Surinam comparte frontera con Brasil en el extremo norte de Sudamérica, aunque compite en la región futbolística de la CONCACAF, que incluye el Caribe y Centroamérica.

Surinam enfrentará a Bolivia el próximo jueves en Monterrey, México, en una llave de los repechajes para clasificarse al Mundial. El victorioso jugará contra Irak cinco días después, con una plaza al Mundial de por medio.

Ninguno de los jugadores convocados por Henk ten Cate, otrora técnico de Ajax, juega para un club en Surinam.

El ganador de la llave de playoffs quedará en un exigente grupo del Mundial en junio con Francia, Noruega y Senegal.

La federación de fútbol de los Países Bajos también dio su visto bueno para que la FIFA cambiara la elegibilidad de Benjamin Khaderi, un mediocampista de 18 años del PSV Eindhoven, a Marruecos.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP