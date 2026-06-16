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Justin Verlander lanzará por los Tigres el domingo en Comerica Park ante los Medias Blancas

HOUSTON (AP) — El lanzador derecho de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, tiene previsto abrir contra los Medias Blancas de Chicago el domingo en el Comerica Park, donde no ha lanzado para la franquicia desde 2017.

ARCHIVO - El lanzador de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, trabaja contra los Diamondbacks de Arizona durante la primera entrada de un partido de béisbol del día inaugural, el lunes 30 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Darryl Webb, Archivo)
ARCHIVO - El lanzador de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, trabaja contra los Diamondbacks de Arizona durante la primera entrada de un partido de béisbol del día inaugural, el lunes 30 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Darryl Webb, Archivo) AP

El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, hizo el anuncio el martes.

Verlander, el jugador activo de mayor edad en las Grandes Ligas con 43 años, fue incluido en la lista de lesionados en abril por una inflamación en la cadera izquierda.

En la única apertura de Verlander esta temporada, el ganador de tres premios Cy Young y MVP de la Liga Americana en 2011 permitió cinco carreras y seis hits en 3 2/3 entradas en Arizona y cargó con la derrota.

Comenzó su carrera con los Tigres en 2005 y lanzó para ellos hasta que fue traspasado a Houston en la fecha límite de cambios en 2017. Ayudó a los Astros a ganar la Serie Mundial en su primera temporada con la franquicia y nuevamente en 2022.

Verlander, cuyo récord de por vida es de 266-159, también jugó con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

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