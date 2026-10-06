Justin Ellis anota de nuevo y el joven equipo de EE.UU. vence 1-0 a Canadá

El delantero de la Selección de Estados Unidos, Justin Ellis (22), anota un gol durante la primera mitad de un partido amistoso internacional de fútbol contra Canadá el martes 6 de octubre de 2026, en St. Paul, Minnesota. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Fue la cuarta victoria en cuatro amistosos para Estados Unidos, que aprovechó la ventana para observar durante más tiempo a varios jugadores jóvenes que podrían desempeñar un papel en el futuro del programa. La alineación titular de Estados Unidos el martes tuvo un promedio de apenas 21 partidos internacionales y la edad promedio fue de 23 años y 156 días.

“Parecían bastante cómodos desde el principio porque todos se conocían. Ha sido muy divertido conocer a todos, y no solo en el campo”, comentó el defensor de Estados Unidos Chris Richards sobre los 13 jugadores que consiguieron sus primeras internacionalidades en los últimos cuatro partidos.

Ellis, un delantero de 19 años que juega profesionalmente para Orlando en la MLS, puso a Estados Unidos en el marcador en el minuto 29. Una pared entre Alex Freeman y Malik Tillman generó espacio por el costado derecho antes de que Freeman enviara un centro frente al arco que Ellis empujó para marcar su segundo gol en tres apariciones con la selección.

Apenas 10 minutos antes, Ellis —quien también anotó el gol de apertura en una victoria sobre Perú el 26 de septiembre— estaba en el suelo tras una dura falta. Recibió atención médica en la banda, pero todavía cojeaba cuando regresó al campo poco antes de anotar.

Canadá busca consolidar su éxito tras aparecer en Copas del Mundo consecutivas por primera vez. A principios de esta ventana internacional, los canadienses vencieron a Chile 2-1 en Toronto y dejaron en cero a Perú 2-0 en Montreal.

Mientras tanto, en los últimos 10 días Estados Unidos derrotó a Chile, Perú y México por un marcador global de 11-3.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, señaló: “El esfuerzo fue enorme. Jugamos cuatro partidos en dos semanas, y jugar con la misma intensidad, el mismo compromiso, la misma pasión no es fácil.

“No estoy contento porque ganamos. Estoy contento por el rendimiento y el compromiso que mostraron los jugadores”.

Pochettino hizo seis cambios respecto a la alineación titular en la victoria 3-0 del viernes sobre México en Glendale, Arizona. El fenómeno de 17 años Cavan Sullivan, que se convirtió en el jugador más joven en anotar para los estadounidenses en ese partido, no jugó contra Canadá.

Brian Schwake, quien es titular con Nashville, mantuvo el arco en cero. Schwake realizó tres atajadas en su primera titularidad y segunda aparición con Estados Unidos.

El momento más importante de Schwake llegó en el minuto 63, cuando desvió con la punta de los dedos un disparo cercano de Luc de Fougerolles que pegó en el travesaño.

Estados Unidos ahora tiene 18 victorias, 12 derrotas y 13 empates en todas las competiciones contra Canadá.

Ambos equipos vuelven a la acción en noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Estados Unidos enfrentará a Haití mientras Canadá se mide con Guatemala.

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FUENTE: AP