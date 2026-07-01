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Justicia de Perú revoca fallo previo y ordena a reguladora supervisar puerto chino en el Pacífico

LIMA (AP) — La justicia de Perú ordenó a una reguladora peruana supervisar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en un gigantesco puerto clave del Pacífico cercano a Lima, que acorta hasta diez días la distancia entre Sudamérica y China, y cuya propiedad mayoritaria es de una empresa estatal de China.

La Corte Superior de Lima revocó en su fallo del 17 de junio —pero recién difundido el miércoles— una sentencia que restringía las competencias de la reguladora OSITRAN, que además sanciona y atiende reclamos de usuarios sobre servicios portuarios.

Una copia del fallo, a la que accedió The Associated Press, indica que el puerto de Chancay es "de uso público, independientemente de si su titularidad es privada".

La decisión revierte otra previa de enero donde un juez ordenó a la reguladora abstenerse de ejercer sus “facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción” dentro del puerto de Chancay.

La decisión de enero escaló a un cruce de palabras entre Estados Unidos y China, luego que Washington dijo a inicios de febrero estar “preocupado" porque "Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”, indicó.

“Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, indicó esa vez el Departamento de Estado en sus redes sociales.

El gobierno chino rechazó ese pronunciamiento estadounidense. “China se opone firmemente y lamenta profundamente los rumores descarados y la difamación acerca del puerto de Chancay por parte de Estados Unidos”, señaló el vocero del Ministerio de Exteriores, Lin Jian.

El puerto de Chancay tiene como accionista mayoritario a COSCO Shipping, una empresa estatal china. A medida que Washington ha mostrado mayor interés en la región, el puerto se ha convertido en punto recurrente de la disputa entre Estados Unidos y China.

La AP buscó comentarios de COSCO Shipping, pero no obtuvo una respuesta al momento.

El puerto fue inaugurado en 2024 por el presidente chino Xi Jinping durante una visita a Perú. En esa ocasión Xi indicó que el megapuerto consolidará “la condición de Perú como hub que articula el transporte terrestre y marítimo y conecta Asia con América Latina y el Caribe”.

El puerto de Chancay, a unos 70 kilómetros al noroeste de Lima, tiene una inversión de 1.300 millones de dólares en su primera fase, tiene cuatro amarraderos para buques, 1.500 metros de muelles y un rompeolas de 2,7 kilómetros para lograr un anclaje seguro de las naves, según datos de Cosco Shipping.

FUENTE: AP

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