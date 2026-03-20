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Justicia de EEUU condena a 25 años de prisión a exjefe antidrogas de Bolivia por tráfico de cocaína

LA PAZ, Bolivia (AP) — El exjefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína a ese país y dar protección armada a narcotraficantes, informó el viernes el Departamento de Justicia estadounidense.

ARCHIVO - La policía escolta al excoronel de policía Maximiliano Dávila mientras es presentado a la prensa esposado en una oficina del Comando de la Policía de Bolivia en La Paz, Bolivia, el 23 de enero de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)
ARCHIVO - La policía escolta al excoronel de policía Maximiliano Dávila mientras es presentado a la prensa esposado en una oficina del Comando de la Policía de Bolivia en La Paz, Bolivia, el 23 de enero de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) AP

El excoronel de la policía “ejercía un poder extraordinario como principal funcionario antidroga de Bolivia y decidió abusar de ese poder para apoyar a narcotraficantes que había jurado investigar con el fin de enviar grandes cantidades de cocaína a Nueva York”, declaró el fiscal Jay Clayton, según un comunicado divulgado el viernes. La sentencia se conoció la víspera.

La condena al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) llega tras la firma del pacto continental contra el crimen organizado llamado “Escudo de las Américas” que el presidente estadounidense Donald Trump firmó a principios de marzo con varios mandatarios del continente, entre ellos el presidente boliviano Rodrigo Paz.

Dávila, de 62 años, “conspiró con otros para producir, transportar y brindar protección armada a más de una tonelada de cocaína a Nueva York”, según la acusación de la justicia estadounidense. Además de la condena de 25 años, el expolicía cumplirá otros cinco años de “libertad supervisada”.

Antes de Dávila, la justicia estadounidense condenó en 2022 a otro exjefe antidrogas de Bolivia, el exgeneral René Sanabria, a 10 años de prisión por similares delitos.

Tras la firma de ese pacto la policía boliviana detuvo hace una semana al uruguayo Sebastián Marset, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados del continente, prófugo de la justicia en varios países, quien fue entregado a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo dijo, tras la captura, que Marset había operado desde Bolivia “con protección de autoridades del anterior gobierno”.

La policía boliviana todavía seguía ejecutando el viernes operativos para desmantelar el aparato delictivo de la organización. Once personas, todos extranjeros, del equipo de seguridad del presunto narco han sido detenidos hasta ahora. La policía confiscó armas modernas, automóviles blindados, avionetas, haciendas y dos cajas fuertes, según informes policiales.

FUENTE: AP

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