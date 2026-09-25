Jurado de Nuevo México declara a Facebook responsable de engañar a usuarios sobre privacidad

ARCHIVO - El logotipo de Meta en la feria Vivatech de París el 14 de junio de 2023. (AP Foto/Thibault Camus/Archivo) AP

El jurado determinó que hubo más de 43 millones de infracciones a la ley estatal de protección al consumidor y ahora corresponde al juez determinar cuánto pagaría la empresa. Los abogados que representan al estado solicitan la sanción máxima de 5.000 dólares por infracción.

“El veredicto marca una victoria significativa para los consumidores de Nuevo México y hace que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo rinda cuentas por su conducta”, comentó el Departamento de Justicia de Nuevo México en un comunicado.

El juicio de dos semanas en Santa Fe se centró en acusaciones de que Facebook, propiedad de Meta, engañó a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un cuestionario de personalidad de un tercero que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles y los vendió a la consultora política Cambridge Analytica para generar anuncios dirigidos. Entre los clientes de la firma, hoy desaparecida, figuraba la campaña electoral de Donald Trump en 2016.

Los jurados dieron la razón a los fiscales, al concluir que Facebook hizo declaraciones engañosas sobre la protección de los datos de los usuarios que afectaron a toda la población de Nuevo México, de más de 2 millones de personas. El jurado también determinó que Facebook engañó al público sobre las investigaciones realizadas a desarrolladores de aplicaciones de terceros que recopilan datos de usuarios, tras el escándalo de Cambridge Analytica.

“No estamos de acuerdo con el veredicto y seguiremos defendiéndonos de los intentos de distorsionar nuestro historial”, manifestó Alex Burgos, portavoz de Meta, en un correo electrónico.

Durante los alegatos finales, los abogados de Facebook sostuvieron que las pruebas del estado estaban desactualizadas y que, pese a haber tenido cinco años para reunir material, Nuevo México sólo encontró otro caso de una filtración de datos.

En una de las pocas victorias para la defensa, los jurados concluyeron que el estado no demostró que Facebook hiciera afirmaciones falsas sobre la eliminación de contenido dañino, incluida la desinformación sobre la pandemia de COVID-19.

El estado afirmó que la empresa favorecía ciertas cuentas y permitía que proliferara contenido violento o inexacto. Durante los alegatos finales, Randi McGinn, una abogada que representa al estado, argumentó que Facebook se benefició del contenido dañino.

Facebook negó las acusaciones y argumentó que la empresa ha adaptado sus políticas desde que se presentó la demanda del estado en 2021 y que elimina el 99% del contenido que infringe las normas. En una declaración grabada reproducida para los jurados, el director general Mark Zuckerberg afirmó que la empresa contaba con sistemas sólidos para determinar si el contenido debía retirarse.

“Las plataformas de Meta son foros de libre expresión. Tenemos un derecho de la Primera Enmienda que hay que gestionar en esas plataformas de la manera que creemos que mejor sirve a los intereses de nuestra comunidad. Esto significa dar prioridad a la libertad de expresión, proteger la información de nuestros usuarios y darles control sobre sus datos”, indicó Burgos en un comunicado tras el veredicto.

Experto dice que el impacto en la empresa sigue sin estar claro

Pese a que los jurados determinaron millones de infracciones, no está claro cuánto impacto tendrá el caso en los resultados de la empresa, dado lo rentable que es Meta.

“Es poco probable que este sea el caso que penalice efectivamente a la empresa de una manera significativa”, dijo Peter Ormerod, profesor asociado de Derecho en la Universidad de Villanova.

Ormerod señaló que la empresa de redes sociales tiene márgenes muy altos y anteriormente ha eludido acciones regulatorias sobre sus plataformas.

Si el estado logra convencer al juez de imponer las sanciones civiles máximas por cada infracción, la empresa podría deber más de 200.000 millones de dólares, con intereses acumulándose si decide apelar. El juez tendrá que sopesar argumentos complejos de ambas partes sobre qué sanciones son justas. En un caso anterior, Nuevo México obtuvo 942 millones de dólares por las políticas de la plataforma para proteger a menores.

Ormerod elogió la “tenaz acusación” del estado contra el gigante de las redes sociales, pero no está seguro de que la sentencia sea lo suficientemente significativa como para cambiar la forma de actuar de Meta.

“Ha habido muchas críticas de que ninguna de estas cantidades de dinero es suficiente para disciplinar a la empresa”, expresó Ormerod.

El juez decidirá las sanciones en una fecha posterior

El juez decidirá las sanciones durante una audiencia el 1 de octubre. El fiscal general Raúl Torrez dijo a los periodistas tras el veredicto que todo el dinero otorgado se destinará a un fondo para el sistema educativo del estado. El estado también ha pedido una orden judicial para detener prácticas similares en el futuro.

El veredicto del viernes se suma a otros recientes contra Meta.

Meta aceptó en agosto pagar hasta 18.000 millones de dólares para zanjar una demanda multiestatal relacionada con cuestiones de seguridad infantil. Oculto en el acuerdo de conciliación de 130 páginas había un compromiso para liberar a Meta de responsabilidad futura relacionada con la filtración de privacidad de Cambridge Analytica, lo que convirtió a Nuevo México en el único estado que decidió seguir adelante con un caso por su cuenta. Florida fue el único otro estado que no firmó el acuerdo, al afirmar que no era lo suficientemente duro con Meta, dejando la puerta abierta a litigios futuros.

También este año, Nuevo México obtuvo sentencias por un total de 942 millones de dólares contra Meta en un juicio en dos fases sobre las protecciones de seguridad de la empresa para menores. El tribunal ordenó a Meta implementar nuevas salvaguardas, incluida tecnología de verificación de edad y límites de tiempo en sus plataformas. ___ Schuettler informó desde Phoenix. ___ Schuettler es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP