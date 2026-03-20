Jurado halla que Musk engañó a inversores al comprar Twitter; lo absuelve de ciertas acusaciones

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ARCHIVO - Elon Musk asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial, el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza. (AP Foto/Markus Schreiber, archivo) AP

El juicio civil en San Francisco se centró en una demanda colectiva presentada apenas antes de que Musk tomara el control de Twitter, que después rebautizó como X y por el que pagó 44.000 millones de dólares. Se les pidió a los jurados decidir si dos tuits y comentarios que el multimillonario hizo en un podcast en mayo de 2022 equivalían a que defraudó intencionalmente a los accionistas de Twitter, quienes vendieron sus títulos basándose en las declaraciones de Musk.

El jurado de nueve personas emitió el veredicto tras casi cuatro días de deliberaciones, unas tres semanas después de que el juicio comenzara el 2 de marzo. Indicaron que, aunque Musk era responsable de engañar a los inversionistas con dos tuits —incluido uno en el que dijo que el acuerdo de Twitter estaba “temporalmente en pausa”—, no lo hizo con una declaración que realizó en un podcast, y que no “conspiró” intencionalmente para defraudarlos.

El jurado otorgó a los accionistas entre unos 3 y 8 dólares por acción por día como indemnización, lo que, según los abogados de los demandantes, asciende a unos 2.100 millones de dólares. La fortuna de Musk se estima actualmente en unos 814.000 millones de dólares, gran parte de ella vinculada a acciones de Tesla, su empresa de vehículos eléctricos.

“Es una victoria importante, no sólo para los inversionistas de Twitter, sino para los mercados públicos”, manifestó Joseph Cotchett, abogado de los demandantes. “Creo que el veredicto del jurado envía un mensaje contundente: que aunque seas una persona rica y poderosa, de todas formas tienes que obedecer la ley, y nadie está por encima de ella”.

Los abogados de Musk indicaron que no tenían comentarios mientras salían de la sala del tribunal.

Gran parte del juicio se centró en las afirmaciones de Musk sobre la cantidad de bots en Twitter. El magnate testificó que la red social tenía un número mucho mayor de cuentas falsas y de spam que el 5% que divulgó en presentaciones regulatorias. Y esgrimió lo que consideró era una tergiversación de Twitter sobre el número de cuentas falsas en su servicio como motivo para echarse atrás en la compra.

Después de que Musk intentó retirarse, Twitter acudió a un tribunal en Delaware para obligarlo a respetar su acuerdo original. Poco antes de que ese caso llegara a juicio, el multimillonario volvió a cambiar de opinión y accedió a pagar lo que había prometido originalmente. La pregunta central del caso era si Musk publicó tuits —incluido uno del 13 de mayo de 2022, que decía que el acuerdo de Twitter estaba “temporalmente en pausa”, mientras buscaba información sobre el número de cuentas falsas en el servicio— como un plan deliberado para hundir las acciones de la red social. El jurado determinó que, si bien Musk sí engañó a los inversionistas con dos tuits, no lo hizo con una declaración que realizó en un podcast, porque era una opinión. Los jurados también lo exoneraron de haber tramado un plan para hacer que las acciones bajaran. ——- Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP