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Junior Caminero pega jonrón solitario y Rays vencen 4-1 a Medias Rojas

BOSTON (AP) — El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón solitario por encima del Monstruo Verde, Nick Martinez lanzó pelota de una carrera hasta la sexta entrada y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 4-1 a los Medias Rojas de Boston para ganar la serie, acortada por la lluvia.

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras su jonrón al llegar al plato en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 10 de mayo de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne)
Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras su jonrón al llegar al plato en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el domingo 10 de mayo de 2026, en Boston. (Foto AP/Steven Senne) AP

Tampa Bay ganó por 14ª vez en 16 juegos después de que su racha de siete victorias seguidas se cortó el viernes. Los Rays permitieron tres carreras o menos por 16.º partido consecutivo, un récord de la franquicia, siendo el primer equipo en lograr tal hazaña desde que los Gigantes de San Francisco de 2010 lo hicieran en 18 partidos seguidos.

El abridor de Boston Payton Tolle llevó el pantalón arremangado cerca de las rodillas, dejando ver sus calcetines rosas en el Día de la Madre.

Martinez (4-1) trabajó 5 2/3 entradas, permitió siete hits y ponchó a cuatro. Bryan Baker lanzó la novena para su 10º salvamento pese a permitir que dos corredores se embasaran.

El primera base de los Medias Rojas, el venezolano Willson Contreras, salió del juego con una contusión en la mano derecha después de ser golpeado por una recta.

Tolle (1-2) permitió tres carreras en cinco entradas, con siete hits y cuatro ponches.

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