americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Julio Rodríguez conecta 3 dobles, Josh Naylor pega jonrón y Marineros vencen 7-1 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — El dominicano Julio Rodríguez conectó tres dobles, anotó dos veces e impulsó dos carreras, y Josh Naylor pegó un jonrón y remolcó cuatro carreras la noche del martes, mientras los Marineros de Seattle vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota.

J.P. Crawford, de los Marineros de Seattle, avanza a la tercera base tras un doble conectado por Julio Rodríguez durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 28 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)
J.P. Crawford, de los Marineros de Seattle, avanza a la tercera base tras un doble conectado por Julio Rodríguez durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 28 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Cuatro relevistas de Seattle se combinaron para retirar a los últimos 12 bateadores de los Mellizos. El venezolano Eduard Bazardo (2-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras.

El abridor de Minnesota, Joe Ryan (2-3), permitió dos carreras en seis entradas y un tercio. Byron Buxton conectó un jonrón y un sencillo por los Mellizos, que han perdido 10 de 12.

El abridor de los Mariners, Logan Gilbert, permitió una carrera en cinco entradas en su primera apertura desde que una línea se le quedó atrapada en la camiseta el miércoles pasado, lo que le dejó el estómago magullado y un corte en la mano izquierda.

Seattle ganaba 2-1 en la octava cuando J.P. Crawford recibió una base por bolas para abrir la entrada, Rodríguez conectó un doble con un out y Naylor pegó un jonrón indiscutible al jardín derecho ante Cole Sands.

Rodríguez añadió un doble de dos carreras en la novena.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter