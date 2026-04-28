Julio Rodríguez conecta 3 dobles, Josh Naylor pega jonrón y Marineros vencen 7-1 a Mellizos

Compartir en:









J.P. Crawford, de los Marineros de Seattle, avanza a la tercera base tras un doble conectado por Julio Rodríguez durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Mellizos de Minnesota, el martes 28 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Cuatro relevistas de Seattle se combinaron para retirar a los últimos 12 bateadores de los Mellizos. El venezolano Eduard Bazardo (2-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras.

El abridor de Minnesota, Joe Ryan (2-3), permitió dos carreras en seis entradas y un tercio. Byron Buxton conectó un jonrón y un sencillo por los Mellizos, que han perdido 10 de 12.

El abridor de los Mariners, Logan Gilbert, permitió una carrera en cinco entradas en su primera apertura desde que una línea se le quedó atrapada en la camiseta el miércoles pasado, lo que le dejó el estómago magullado y un corte en la mano izquierda.

Seattle ganaba 2-1 en la octava cuando J.P. Crawford recibió una base por bolas para abrir la entrada, Rodríguez conectó un doble con un out y Naylor pegó un jonrón indiscutible al jardín derecho ante Cole Sands.

Rodríguez añadió un doble de dos carreras en la novena.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP