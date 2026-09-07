Juicio en París por el asesinato de Federico Martín Aramburú, 4 años después del tiroteo fatal

ARCHIVO - El rugbier argentino Federico Martín Aramburú (centro) durante el partido contra Georgia en la Copa del Mundo el 11 de septiembre de 2007, en Lyon, Francia. (AP Foto/Mark Baker) AP

El juicio, que se celebra más de cuatro años después de que Aramburú fuera abatido a tiros en marzo de 2022, comienza el lunes, y se espera un veredicto el 25 de septiembre.

Aramburú, de 42 años, fue asesinado cuando salía de un bar en París. Había viajado a la capital con su amigo y exjugador neozelandés Shaun Hegarty para asistir al Torneo de las Seis Naciones.

Aramburú, casado y padre de tres hijos, se había establecido en el País Vasco francés al final de su carrera en 2012, tras haber jugado para Biarritz, Perpignan, Dax y Glasgow en Escocia. Disputó 22 partidos con Argentina y ayudó a su país a alcanzar el tercer puesto en la Copa del Mundo de Rugby de 2007.

Los jugadores de Argentina realizaron el calentamiento antes de un partido contra Australia el sábado pasado con camisetas que llevaban escrito “Justicia por Fede”, en su memoria. La federación argentina de rugby también pidió que se haga justicia.

Loïk Le Priol, de 32 años, está siendo procesado por asesinato, mientras que Romain Bouvier, de 35, enfrenta cargos de intento de asesinato. Ambos se exponen a la posibilidad de cadena perpetua. La exnovia de Le Priol, Lyson Rochemir, de 29 años, quien condujo a Bouvier hasta el lugar del tiroteo, también enfrenta una posible condena de cadena perpetua por complicidad en intento de asesinato.

Un cuarto acusado se expone a hasta tres años de prisión por ocultar pruebas con el fin de proteger a uno de los tiradores.

Bouvier y Le Priol tenían prohibido verse tras sus condenas por agresión agravada contra un expresidente de una asociación estudiantil de extrema derecha en 2015. Como miembros de la misma organización, manifestaron que habían querido humillarlo porque él “se jactaba de haber agredido a mujeres”.

El 19 de marzo de 2022, poco después de las 5 de la mañana, los dos exjugadores de rugby llegaron a Le Mabillon, un bar del Barrio Latino de París. Se sentaron en una mesa junto a la que ocupaban los activistas de extrema derecha. La investigación mostró que todos estaban bajo los efectos del alcohol.

Aunque la conversación inicial parecía cordial, la situación se deterioró rápidamente y se intercambiaron insultos. Presuntamente, Le Priol le dijo a Aramburú: “Te vas a callar, si no te pego un tiro y luego me (insulto) a tu madre”. Los acusados niegan que se hayan pronunciado esas palabras.

Luego estalló una pelea. El portero del bar intervino y, alrededor de las 6 de la mañana, los dos grupos se separaron. Según testigos, los dos activistas de extrema derecha estaban “furiosos”.

Junto con la exnovia de Le Priol, que conducía su Jeep, salieron en busca de los jugadores de rugby, según Le Priol, para “arreglar las cosas”.

Las imágenes de vigilancia mostraron a los dos exjugadores de rugby caminando por la calle hacia su hotel. Hegarty se había detenido a conseguir unos cubitos de hielo para aliviar las lesiones que había sufrido durante la pelea en el bar.

Bouvier fue el primero en verlos mientras iba en el Jeep con Rochemir. Disparó cuatro veces contra Aramburú, dos de las cuales lo alcanzaron y lo hirieron. Luego Le Priol llegó corriendo y le disparó seis veces por la espalda. Cuatro impactos lo alcanzaron, dos de ellos mortales. El argentino se desplomó en los brazos de Hegarty.

Le Priol y Bouvier han admitido haber efectuado los disparos, pero niegan haber tenido intención de matar. Le Priol describió sus actos como “un puro reflejo”, y explicó que “no era él mismo”, que “no estaba allí” y que “estaba en África”.

Exsoldado, había servido en Mali, Níger y Yibuti, donde presuntamente estranguló y agredió a una prostituta. Fue repatriado a Francia en 2015 debido a un trastorno postraumático, y su contrato militar fue rescindido en 2017 después de que se le imputara una agresión agravada relacionada con el incidente de octubre de 2015.

Desde el primer día, los investigadores supieron quién era responsable de la muerte de Aramburú, ya que los hechos habían quedado registrados por varias cámaras de vigilancia. Rochemir fue detenida el mismo día, el 19 de marzo. Le Priol fue arrestado tres días después cuando intentaba cruzar la frontera entre Hungría y Ucrania. Bouvier fue detenido el 23 de octubre de 2022 en Sablé-sur-Sarthe, en el oeste de Francia.

Los dos acusados por asesinato e intento de asesinato se encuentran actualmente en prisión preventiva, mientras que Rochemir y el cuarto acusado serán juzgados en libertad bajo control judicial.

___

Vea aquí la cobertura de deportes de AP

FUENTE: AP