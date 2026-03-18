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Jugador del Galatasaray Noa Lang sufre lesión insólita en la mano al chocar con vallas publicitarias

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El delantero del Galatasaray Noa Lang sufrió una insólita lesión en la mano al engancharse el pulgar en una valla publicitaria en la derrota 4-0 de su equipo ante el Liverpool en la Liga de Campeones el miércoles.

Noa Lang, del Galatasaray, reacciona adolorido después de sufrir una lesión en el pulgar en el partido de vuelta del partido de la Liga de Campeones entre Liverpool y Galatasaray, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super)
Noa Lang, del Galatasaray, reacciona adolorido después de sufrir una lesión en el pulgar en el partido de vuelta del partido de la Liga de Campeones entre Liverpool y Galatasaray, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super) AP

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, manifestó que Lang fue trasladado a un hospital debido a la herida profunda y que podría requerir cirugía.

El internacional holandés se retorcía de dolor cerca de la portería del Liverpool, con sangre brotando de la lesión, y fue consolado por jugadores del equipo de la Liga Premier antes de ser retirado en camilla.

“Ahora mismo va al hospital, es un asunto importante el que tiene con el dedo. Lo han llevado allí muy rápido. Si existe la necesidad de una operación aquí de inmediato, habrá que tomar una decisión”, señaló Buruk.

Lang disputaba el balón con el mediocampista del Liverpool Curtis Jones a los 75 minutos cuando tropezó hacia atrás y cayó contra la valla publicitaria en Anfield. Pareció quedar con el pulgar atrapado entre dos vallas y de inmediato se sujetó la mano, adolorido.

El equipo médico del Galatasaray acudió a atenderlo mientras el juego se detenía, con Lang visiblemente incómodo.

El Liverpool avanzó a los cuartos de final con una victoria global de 4-1.

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