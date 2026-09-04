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Jueza de EEUU extiende bloqueo a decreto de Trump que pretende limitar voto por correo

Una jueza federal extendió el viernes su prohibición de que el Servicio Postal de Estados Unidos implemente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende limitar el voto por correo durante las elecciones de mitad de mandato, lo que supone otro gran obstáculo para el gobierno justo cuando los primeros estados comienzan a enviar boletas por correo.

ARCHIVO - Boletas de voto por correo para las elecciones primarias presidenciales en la Oficina Electoral del Condado de Clark, en Vancouver, Washington, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo)
ARCHIVO - Boletas de voto por correo para las elecciones primarias presidenciales en la Oficina Electoral del Condado de Clark, en Vancouver, Washington, el 12 de marzo de 2024. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo) AP

La jueza de distrito Indira Talwani concedió una orden judicial preliminar, que reemplaza una orden temporal que ya había emitido para bloquear el plan del Servicio Postal.

El gobierno de Trump ya pidió a la Corte Suprema que levante la orden temporal de Talwani, y es probable que también apele su decisión más reciente.

Al gobierno se le está acabando el tiempo para hacer cambios importantes en los procedimientos de votación. Carolina del Norte comenzó a enviar sus primeras boletas por correo el viernes, y más estados lo harán pronto.

La batalla legal podría tener importantes repercusiones para las elecciones de este año, en las que está en juego el control del Congreso. Casi un tercio de los votantes en Estados Unidos emiten su voto por correo y las autoridades electorales sostienen que no hay tiempo suficiente para revisar sus sistemas a fin de cumplir con las nuevas directrices del Servicio Postal.

Trump desde hace tiempo ha buscado limitar el voto por correo, aunque él mismo suele utilizar ese método para votar. Ha culpado falsamente al voto por correo de su derrota electoral de 2020, difundiendo afirmaciones infundadas de fraude, pero hasta ahora no ha logrado cambiar ese procedimiento de votación.

Una orden ejecutiva inicial que Trump emitió el año pasado para cambiar las reglas electorales, incluida la exigencia de que las personas presenten prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar, fue frenada por jueces federales. Estos dictaminaron que la Constitución otorga a los estados y, en algunos casos, al Congreso la facultad de establecer los procedimientos de votación, no al presidente.

Después de que Trump emitiera en marzo su orden ejecutiva sobre el voto por correo, los demócratas y grupos defensores de los derechos electorales presentaron varias demandas. Dos llegaron ante Talwani, quien suspendió inicialmente la orden en junio, prohibiendo su implementación hasta después de noviembre.

Pero la Corte Suprema revocó esa decisión a finales del mes pasado. Su mayoría conservadora evitó decir de forma explícita que la medida de Trump fuera legal, pero determinó que las demandas se presentaron de manera prematura, antes de que el Servicio Postal emitiera su norma sobre cómo implementaría la orden. La norma se publicó poco antes de que la Corte Suprema diera a conocer su fallo, y los demandantes volvieron a presentar sus demandas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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