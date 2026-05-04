Juez pregunta sobre vigilancia suicida al sospechoso del ataque en cena de corresponsales con Trump

Este dibujo muestra a Cole Tomas Allen, en el centro, escuchando mientras su abogado Eugene Ohm, a la izquierda, habla con el juez Zia Faruqui, el lunes 4 de mayo de 2026, en Washington.(Dana Verkouteren vía AP) AP

Funcionarios de la cárcel municipal en Washington, D.C., retiraron a Cole Tomas Allen de su estatus designado de “riesgo de suicidio” el fin de semana, después de que sus abogados se quejaron de que había sido confinado innecesariamente en una habitación acolchada con iluminación constante, sometido repetidamente a registros con desnudez y colocado sujeciones fuera de su celda.

Pero las condiciones flexibilizadas no disiparon las preocupaciones del juez magistrado Zia Faruqui de que Allen pudiera haber recibido un trato dispar y punitivo en violación de sus derechos al debido proceso. Faruqui señaló que la cárcel de D.C. aloja de manera rutinaria a asesinos condenados y a otras personas acusadas de delitos violentos sin ponerlas en confinamiento de 24 horas.

Los abogados de Allen dijeron que él no mostraba ningún factor de riesgo suicida después de su arresto. Pero un psiquiatra de la cárcel lo evaluó y, en un inicio, concluyó que representaba un riesgo de suicidio, según Tony Towns, asesor jurídico general interino del departamento de correccionales de la ciudad.

Allen fue trasladado a custodia protectora después de que la cárcel levantó las medidas de prevención del suicidio. Sus abogados no objetaron su nuevo estatus de reclusión. Habían pedido al magistrado que cancelara la audiencia del lunes, pero Faruqui siguió adelante debido a sus “graves preocupaciones” sobre el trato que Allen estaba recibiendo en la cárcel.

Allen resultó herido, pero no recibió un disparo, durante el ataque del 25 de abril en el Washington Hilton, que interrumpió uno de los eventos anuales de mayor perfil en la capital del país.

Estaba armado con pistolas y cuchillos cuando atravesó un punto de control de seguridad y apuntó su arma a un agente del Servicio Secreto, quien respondió con cinco disparos, dijeron las autoridades. La secretaria de Justicia, Jeanine Pirro, ha dicho que Allen disparó un tiro que impactó el chaleco antibalas del agente.

Más tarde, Allen dijo a agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que podría ayudar a explicar por qué se determinó que era un posible riesgo de suicidio, indicó la fiscal del Departamento de Justicia, Jocelyn Ballantine.

Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, está acusado de intento de asesinato del presidente y de otros dos cargos adicionales relacionados con armas de fuego. Enfrenta hasta cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de intento de asesinato.

El abogado defensor Eugene Ohm dijo que a Allen se le prohibió tener cualquier cosa en la celda. Según Ohm, pidió una Biblia y una visita de un capellán, pero no ha recibido ninguna de las dos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP