ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video de una cámara corporal de la policía, difundido por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), agentes de seguridad atienden a Óscar Belgal, de 28 años, un hombre dominicano que recibió un disparo de agentes federales de inmigración el jueves 8 de octubre de 2026 en Nueva York, mientras conducía su auto con su hijo de 5 años a bordo. (NYPD vía AP/Archivo) AP

El juez de distrito Hector Gonzalez señaló en un fallo por escrito que los agentes podrían haber cometido un error de procedimiento al ejercer una orden de arresto contra Óscar Belgal antes de que se le entregara una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración. Sin embargo --escribió--, se trató únicamente de un error técnico que no exige que Belgal sea liberado de la custodia federal mientras se tramitan los procedimientos de deportación.

Belgal, un ciudadano dominicano de 28 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2021 y, cerca de dos años después, fue arrestado por robo y otros cargos. Se declaró culpable de hurto mayor. Fue condenado a libertad condicional y, en 2025, fue arrestado de nuevo, esta vez por acusaciones de que intentó vender sustancias controladas. Ese caso sigue pendiente.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo encontraron el 8 de octubre, en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, mientras llevaba a su hijo de 5 años a casa desde la escuela.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por la policía de la ciudad de Nueva York muestran a un agente vestido de civil corriendo hacia el auto con el arma apuntando a Belgal y, de inmediato, usando el cañón del arma para golpear la ventanilla del lado del conductor. Luego, un segundo agente saca su arma cuando Belgal arranca y se aleja de los dos agentes. La persecución termina instantes después, cuando el auto de Belgal, acribillado a balazos, se detiene.

Belgal recibió impactos en el hombro y el cuello. Su hijo no resultó herido. Sus abogados afirmaron que no supo que los hombres eran agentes del ICE hasta que despertó posteriormente en el hospital.

“Es inconcebible que el señor Belgal tenga que soportar un día más de detención, separado de su familia, particularmente dado todo lo que ya ha sufrido”, manifestó en un comunicado The Legal Aid Society (La Sociedad de Ayuda Legal), un bufete sin fines de lucro que lo representa.

Funcionarios federales sostuvieron que los agentes del ICE dispararon sus armas porque creían que sus vidas estaban en peligro. Indicaron que Belgal estrelló su auto contra dos vehículos del gobierno y “aceleró hacia otros agentes”.

Sus abogados dijeron que los agentes no tenían una orden válida y que nunca se identificaron antes de correr hacia el auto de Belgal, romper una ventanilla y hacer varios disparos hacia el interior. Los abogados también argumentaron en sus escritos que se violaron los derechos al debido proceso de Belgal porque fue sometido a un “uso injustificado de fuerza extrema” durante su arresto.

El juez no coincidió con la afirmación de que los agentes no tuvieran una orden válida. Y señaló que la solicitud que Belgal presentó para ser liberado de la custodia no era el procedimiento apropiado para sostener que los agentes usaron fuerza excesiva.

Gonzalez indicó que Belgal aún puede pedir al tribunal de inmigración que lo libere bajo fianza.

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Johnson informó desde Seattle. El periodista de The Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP