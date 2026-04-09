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Juez de EEUU pospone el fin del estatus temporal para los etíopes

MIAMI (AP) — Un juez federal bloqueó el miércoles la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a un estatus temporal que ha protegido a más de 5.000 etíopes de la deportación y les ha permitido vivir y trabajar en Estados Unidos.

ARCHIVO - Las feligresas portan netela, una tela de algodón blanca similar a un pañuelo que simboliza la modestia y la pureza, durante una ceremonia religiosa en la iglesia Reese Adbarat Debre Selam Kidist Mariam, una iglesia ortodoxa etíope Tewahedo, el sábado 5 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Jessie Wardarski, archivo)
ARCHIVO - Las feligresas portan netela, una tela de algodón blanca similar a un pañuelo que simboliza la modestia y la pureza, durante una ceremonia religiosa en la iglesia Re'ese Adbarat Debre Selam Kidist Mariam, una iglesia ortodoxa etíope Tewahedo, el sábado 5 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Jessie Wardarski, archivo) AP

En su decisión, el juez de distrito Brian Murphy, de Massachusetts, afirmó que el gobierno federal puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) “sin tener en cuenta el proceso delineado por el Congreso”.

Más de 1 millón de migrantes de 17 países estuvieron protegidos por el TPS durante el gobierno del presidente Joe Biden. Pero el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto fin a la designación para 13 de esas naciones desde que Trump asumió el cargo para su segundo mandato en enero de 2025.

Los venezolanos conformaban el grupo más grande de beneficiarios, seguidos por los haitianos y los salvadoreños.

La Corte Suprema federal escuchará argumentos el 29 de abril sobre los intentos del gobierno para poner fin al TPS para 6.100 personas de Siria y 350.000 de Haití.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 con el fin de evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles, otorgándoles a las personas autorización para trabajar por periodos de hasta 18 meses.

El gobierno de Biden concedió el TPS a etíopes que vivían en Estados Unidos en 2022, al señalar la necesidad de protegerlos del conflicto armado y del sufrimiento por crisis humanitarias. Fue prorrogado en abril de 2024.

Bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso fin al TPS para Etiopía en diciembre de 2025, al afirmar que el país ya no cumplía las condiciones para esa designación.

El juez dijo que el DHS hizo caso omiso de los procedimientos establecidos por ley que el Congreso promulgó y que rigen el TPS.

“Fundamental para este caso —y, de hecho, para nuestro sistema constitucional— es el principio de que la voluntad del presidente no prevalece sobre la del Congreso", señaló Murphy —quien fue nombrado por Biden— en su decisión. "Los caprichos presidenciales no sustituyen ni pueden sustituir las obligaciones legales de las agencias”.

Tras la decisión de Murphy, el DHS reiteró que el TPS es un estatus temporal.

Lauren Bis, portavoz del DHS, sostuvo que el fallo “es sólo el ejemplo más reciente de activistas judiciales que intentan impedir que el presidente Trump restablezca la integridad del sistema de inmigración legal de Estados Unidos”.

FUENTE: AP

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