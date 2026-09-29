Juez dice que mujer acusada de disparar en casa de Rihanna es apta para juicio

ARCHIVO - Rihanna aparece en los premios de moda CFDA en Nueva York el 3 de noviembre de 2025. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

Ivanna Lisette Ortiz, de 36 años y residente de Orlando, Florida, se ha declarado no culpable de intentar asesinar a la superestrella pop, además de más de una decena de otros cargos graves derivados del tiroteo de marzo. Nadie resultó herido, pero las balas atravesaron un remolque Airstream en el que se encontraban Rihanna y A$AP Rocky en ese momento. Los disparos también impactaron la pared de una habitación infantil en la que estaban sus hijos pequeños.

En una breve audiencia en el tribunal del condado de Los Ángeles, la jueza Maria Cavalluzzi emitió el dictamen de competencia después de evaluaciones psiquiátricas a Ortiz.

No hubo una discusión directa en el tribunal sobre los detalles de las evaluaciones mentales, y los documentos del caso que incluyen esos detalles se mantienen confidenciales. Ortiz ha sido devuelta al proceso penal ordinario, que había sido suspendido poco después de comenzar. Se le ordenó presentarse a una audiencia el miércoles.

Fuera del tribunal, después de la audiencia, los abogados de ambas partes declinaron hacer comentarios.

La policía y los fiscales alegan que Ortiz, el 8 de marzo, llegó en un Tesla a la propiedad en el área de Beverly Hills de la superestrella pop y su pareja, sacó por la ventana un rifle tipo AR-15 y disparó al menos 20 balas hacia la propiedad y una casa vecina.

Los investigadores encontraron agujeros de bala en el remolque y en la pared exterior de la habitación infantil del segundo piso de la casa, donde estaban los tres niños con su niñera.

Los investigadores indicaron que, tras su arresto más tarde ese día, Ortiz les dijo: “No estaba intentando cometer un asesinato”.

Ortiz está acusada de 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática, uno por cada una de las personas en las dos propiedades. También enfrenta tres cargos por disparar contra un vehículo o vivienda ocupados.

Ortiz no tenía antecedentes policiales, señalaron las autoridades. Los registros públicos muestran que había sido patóloga del habla con licencia durante más de una década.

Las autoridades no han hablado de un motivo ni han descrito ninguna conexión entre ella y Rihanna.

Ganadora de nueve premios Grammy, Rihanna tiene 14 éxitos número 1 en el Billboard Hot 100, incluidos “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” y “Disturbia”.

FUENTE: AP