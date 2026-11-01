Juez desestima demanda para bloquear certificación de elección en Alaska si pierde republicano

El senador por Alaska, el republicano Dan Sullivan, entrega dulces durante un evento de Halloween, el sábado 31 de octubre de 2026, en Big Lake, Alaska. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Sullivan, un aliado del presidente Donald Trump, se enfrenta a la excongresista demócrata Mary Peltola en una contienda que podría determinar el control de Senado durante los últimos dos años de la presidencia del republicano.

La jornada electoral del martes, con votación por orden de preferencia, también incluye a dos candidatos que han hecho poca campaña, uno de los cuales tiene el mismo nombre de Sullivan. Es la presencia de ese candidato en la boleta lo que llevó a Trump a impulsar la demanda por temor a que le reste votos al republicano.

Poco después del fallo, el Departamento de Justicia dio aviso de que apelará el fallo: “Los votantes de Alaska merecen una elección justa, no ser engañados en un intento por amañar los resultados”, destacó un portavoz de la agencia en un comunicado.

La demanda, interpuesta cuando faltaban menos de dos semanas para la jornada electoral y con la votación anticipada ya en marcha, solicitaba una investigación para determinar si los votos para el maestro jubilado Dan J. Sullivan en realidad estaban destinados al senador. El estado sostuvo que el caso carecía de fundamento y argumentó que no había manera de resolver esa cuestión sin violar la privacidad de los votantes.

La jueza federal Sharon Gleason señaló que la solución que quería el gobierno “no era viable” debido a que muchos votantes ya habían sufragado.

“De manera más fundamental, Estados Unidos no ofrece un plan viable sobre cómo propone separar las boletas emitidas para Daniel J. Sullivan en la jornada electoral y luego llevar a cabo una ‘investigación’ no especificada' de esas boletas de una manera que preserve el secreto del voto”, escribió.

La campaña de Peltola y el Comité de Campaña Demócrata al Senado argumentaron que el caso no tenía ningún fundamento legal y equivalía a una interferencia electoral.

“El fallo de este día es una victoria para la democracia y un claro mensaje para Donald Trump y los republicanos del Senado: nadie, por poderoso que sea, puede anular elecciones libres y justas sólo porque no le gusta el resultado”, afirmó el director ejecutivo del comité, Devan Barber.

La campaña de Peltola celebró el fallo. “Ninguna investigación simulada ni demanda sin fundamento de un Departamento de Justicia convertido en arma va a impedir que los habitantes de Alaska elijan a Mary el próximo 3 de noviembre para que pueda reducir los costos para las familias trabajadoras de Alaska”, indicó la campaña en un comunicado, haciendo referencia a una pesquisa federal anunciada después de que Trump dijo la semana pasada que quería que Peltola fuera procesada.

Los abogados del estado no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Senador dice que espera “perder muchos votos” ante el otro Dan Sullivan

El senador y sus aliados, incluido Trump, se han referido durante meses a Dan J. Sullivan como un candidato ficticio que pretende confundir a los votantes y ayudar a Peltola.

El senador Sullivan declaró la mañana del domingo a CNN que la presencia del segundo Sullivan en la boleta afectará la elección.

“Estoy seguro de que voy a perder muchos votos por ese truco”, puntualizó.

También expresó sus dudas sobre las afirmaciones de Peltola de que no tenía idea de que algunos de sus principales asesores políticos estuvieron involucrados en el proceso para reclutar a Dan J. Sullivan para postularse al Senado con el fin de confundir a los votantes.

“No hay manera de que esto haya ocurrido durante un año sin que le informaran”, declaró Sullivan al programa “State of the Union”. “La atraparon mintiendo, y le sigue mintiéndole al pueblo de Alaska, a los medios, a todos nosotros”.

The New York Times informó la semana pasada que la campaña de Peltola estuvo involucrada en los esfuerzos para reclutar al segundo Sullivan. Poco después de ingresar a la contienda en junio pasado, Dan J. Sullivan dijo que no había tenido contacto con la campaña de Peltola. No ha respondido a varios mensajes en los últimos días.

Trump publicó el domingo en redes sociales sobre la reciente ausencia pública del segundo Sullivan: “¡El falso Daniel J. Sullivan, Jr., ha desaparecido! Nadie puede encontrarlo, ni siquiera las autoridades policiales”.

El equipo de Peltola respondió al reporte del Times asegurando que no participó en la campaña de ninguno de los dos Sullivan: “No me interesa engañar a los votantes”, subrayó la candidata durante un mitin reciente.

En su comunicado en el que indicó sus planes de apelar el fallo, el Departamento de Justicia dijo que la jueza federal desestimó el caso por motivos procesales, pero que no refutó el argumento del gobierno de que Dan J. Sullivan entró en la contienda “como un candidato frívolo para confundir a los votantes”.

Investigan si Dan J. Sullivan fue reclutado como candidato señuelo

Tribunales estatales, incluida la Corte Suprema de Alaska, rechazaron un intento previo impulsado por los republicanos para impedir la presencia de Dan J. Sullivan en las primarias de agosto, donde apareció como Daniel J. Sullivan Jr., sin afiliación partidaria. El senador figuraba como Dan S. Sullivan, republicano y titular.

Los dos Sullivan aparecen con la misma descripción en la boleta de la elección general. Peltola quedó en primer lugar en las primarias, seguida por el senador. Dan J. Sullivan obtuvo alrededor del 2,5% del voto en las primarias, suficiente para ubicarse entre los cuatro primeros y calificar para la elección del 3 de noviembre.

Abogados del Departamento de Derecho de Alaska representaron a los funcionarios electorales del estado en el caso y le solicitaron a Gleason, nombrada al cargo por el expresidente Barack Obama, que desestimara la demanda. Presentaron una respuesta contundente a la queja del gobierno federal, calificándola de “carente de méritos”.

Alaska también dijo que el estado había tomado “medidas significativas” para distinguir a los dos Sullivan en la boleta. Los votantes que aún puedan sentirse confundidos pueden pedir ayuda o consultar las biografías de los candidatos y demás información incluida en los folletos electorales distribuidos por el estado.

Los republicanos, incluidos algunos que trabajan con Trump, también tienen un largo historial de respaldar candidatos señuelo en elecciones. El gobernador, un republicano, ordenó una investigación y dejó entrever que podría no certificar una posible victoria de Peltola.

Gleason escribió en su fallo que los intentos del gobierno federal por impedir la certificación eran inconstitucionales, debido a que la Constitución le otorga a los estados la autoridad para administrar los comicios. También mencionó el principio Purcell de la Corte Suprema, el cual sostiene que las cortes federales no deben cambiar en lo general las reglas electorales cuando falta tan poco tiempo para los comicios.

Kristen Clarke, directora jurídica de la NAACP, que había presentado un documento a favor de desestimar el caso, calificó la decisión de la jueza como “una gran victoria para los votantes de Alaska”.

“La ley es clara, y el caso del Departamento de Justicia fue un intento de último minuto y sin fundamento por secuestrar esta elección”, sostuvo.

El Departamento de Justicia intensificó el jueves una investigación penal sobre la presencia de Dan J. Sullivan en la boleta de Alaska, emitiendo una serie de citaciones del jurado investigador, dijo una persona al tanto del asunto en declaraciones a The Associated Press. El FBI también ha comenzado a ponerse en contacto con donantes del candidato; algunos de ellos dijeron a la AP que los agentes les preguntaron si habían sido engañados sobre el candidato al que estaban apoyando.

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Riccardi informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Lindsey Wasson, en Anchorage, Alaska, y Ali Swenson, en Washington, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP