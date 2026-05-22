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Juez desestima cargos de tráfico de personas contra Kilmar Ábrego, deportado de EEUU por error

NASHVILLE, Tennesee, EE.UU. (AP) — Un caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea de Estados Unidos ayudó a consolidar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue desestimado el viernes.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García y su esposa, en el centro, se toman de la mano mientras un grupo de personas se manifiesta en su apoyo durante una conferencia de prensa frente al tribunal federal, luego de una audiencia en su caso, el martes 12 de mayo de 2026 en Greenbelt, Maryland. (AP Foto/Michael Kunzelman)
El salvadoreño Kilmar Ábrego García y su esposa, en el centro, se toman de la mano mientras un grupo de personas se manifiesta en su apoyo durante una conferencia de prensa frente al tribunal federal, luego de una audiencia en su caso, el martes 12 de mayo de 2026 en Greenbelt, Maryland. (AP Foto/Michael Kunzelman) AP

La deportación de Ábrego García a El Salvador el año pasado se convirtió en causa de vergüenza para funcionarios de Trump cuando se les ordenó devolverlo a Estados Unidos. Ábrego García sostuvo que, tanto el momento en que se presentaron los cargos penales como las declaraciones incendiarias sobre él por parte de altos funcionarios del gobierno, demostraban que la fiscalía actuaba con ánimo de venganza.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw, al resolver desde Nashville, concedió la petición de Ábrego García para desestimar el caso por “procesamiento selectivo o vengativo”.

Si no hubiera sido por la “demanda exitosa de Ábrego García que impugnó su traslado a El Salvador, el gobierno no habría presentado esta acusación”, expresó Crenshay, y desestimó los alegatos de que hay “nuevas pruebas” en su contra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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