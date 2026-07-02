Juez aprueba que fiscales tengan acceso registros hospitalarios de Tiger Woods

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ARCHIVO - Foto del 27 de marzo del 2026, imagen de la cámara policial del condado Martin en Florida del golfista Tiger Woods durante el examen de sobriedad tras su choque. (Martin County Sheriff's Office via AP, File) AP

El juez Darren Steele aprobó la semana pasada un acuerdo entre el abogado defensor de Woods y la Fiscalía Estatal que permite a los fiscales solicitar expedientes del hospital Cleveland Clinic Martin South, adonde Woods fue trasladado tras el accidente del 27 de marzo. El caso continúa su curso en el tribunal de circuito del condado de Martin, justo al norte del condado de Palm Beach.

El juez también dio el visto bueno en mayo a un acuerdo similar que concede a los fiscales acceso a todos los registros de medicamentos recetados del legendario golfista en una farmacia de Palm Beach, desde el inicio del año hasta finales de marzo. Tanto para los registros hospitalarios como para los de recetas, los fiscales aceptaron la solicitud del abogado defensor Doug Duncan de una orden de protección que limita la divulgación de los expedientes únicamente a los fiscales, agentes del orden, peritos estatales y el equipo de defensa de Woods.

Woods se declaró no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias. Un informe de la oficina del sheriff indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostró señales de deterioro después de que su SUV rozó el remolque de un camión y volcó de costado.

Woods circulaba a gran velocidad por una vía residencial junto a la playa en Jupiter Island, con un límite de 30 millas por hora (casi 50 km/h), cuando su Land Rover causó 5.000 dólares en daños al camión, según un informe del incidente. Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no mostró indicios de alcohol, pero se negó a una prueba de orina, informaron las autoridades.

Woods viajó fuera de Estados Unidos para buscar tratamiento en un centro de rehabilitación con internamiento, según registros judiciales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP