Juegos de MLB duran un poco más esta temporada. Una razón podrían ser los árbitros robot

Los árbitros robot podrían ser uno de los factores que están haciendo que los partidos sean un poco más largos esta primavera, con la duración de un juego de nueve entradas subiendo gradualmente hasta 2 horas y 42 minutos hasta el sábado, según baseball-reference.com . Eso representa un aumento respecto de 2:38 la temporada pasada y 2:36 en 2024.

Los partidos ligeramente más largos tienen sentido. Aunque una impugnación del ABS por lo general tarda menos de 15 segundos, los pequeños retrasos en el juego pueden acumularse si se cuestionan varios lanzamientos.

Uno de los grandes logros de MLB en la última década es un paquete de reglas que debutó en 2023, que incluyó un reloj de pitcheo que acortó los partidos de manera drástica en aproximadamente 25 minutos. Aunque hubo quejas aisladas sobre los cambios, se han considerado ampliamente un éxito.

El sistema ABS podría estar haciendo una pequeña mella en ese progreso, pero la duración de los juegos sigue siendo considerablemente menor que en la era previa al reloj de pitcheo. Un partido de nueve entradas duró un promedio de 3:10 en 2021, un máximo histórico.

El dos veces All-Star Corbin Carroll ha vuelto a arrancar bien esta temporada con un promedio de bateo de .327 y un OPS de 1.067, y la joven estrella ha desarrollado una jugada distintiva que es cada vez más rara en el béisbol actual.

El triple.

El veloz jugador de 25 años lidera las mayores con tres triples en apenas 14 partidos. Ha marcado el paso de las Grandes Ligas en triples durante las últimas dos temporadas, con 17 en 2025 y 14 en 2024.

Chase Field, el hogar de los D-backs, ha sido perfecto para Carroll, con un profundo callejón entre el jardín derecho y el central que obliga a los jardineros a cubrir mucho terreno mientras él acelera alrededor de las bases.

Carroll ya es sexto entre los jugadores activos de MLB con 46 triples.

El bullpen de los Filis luce indomable

El mánager Rob Thomson se da cuenta de lo afortunados que son los Filis de Filadelfia de que su bullpen esté engranando en abril, con profundidad, emparejamientos y también pitcheo para cerrar partidos.

Eso incluye al confiable cerrador Jhoan Durán, que se encarga de las tareas de la novena entrada. Ya suma cinco salvamentos y una efectividad de 1.35.

Los relevistas de Filadelfia permitieron apenas una carrera limpia durante el reciente gira de seis juegos del club, con 18 entradas del bullpen para una efectividad de 0.50 y un promedio de bateo de los rivales de .129 (8 de 62).

El novato Andrew Painter valora a todos los relevistas que lo respaldan. Painter permitió cuatro carreras en cuatro entradas en un juego la semana pasada contra los Gigantes, pero el bullpen lanzó cinco entradas sin permitir carreras, lo que le dio tiempo a los Filis para remontar y ganar 6-4.

“Dieron un paso al frente, salir ahí y colgar cinco ceros más después de eso. La ofensiva respondió, estoy súper contento de que todos hayan podido respaldarme”, dijo Painter.

Trivia

Carroll es sexto entre los jugadores activos de MLB en triples. ¿Quiénes son los cinco primeros?

¿Quién está encendido?

Después de una decepcionante temporada 2025, el jardinero de los Cardenales Jordan Walker está mostrando por qué se le considera, a los 23 años, como uno de los mejores jóvenes del béisbol. Ya ha conectado siete jonrones esta temporada, incluidos seis en los últimos ocho partidos.

Walker batea para .327 con un OPS de 1.138 en 15 juegos, liderando a un equipo de San Luis que ha arrancado 8-7.

Respuesta de la trivia

Mike Trout 55, Starling Marte 55, Andrew McCutchen 50, Trea Turner 48, Amed Rosario 47.

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La periodista de béisbol de AP Janie McCauley contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP