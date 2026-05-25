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Jueces otorgan un perdón judicial al pelotero Wander Franco

PUERTO PLATA, República Dominicana (AP) — Los jueces que estuvieron al frente del segundo juicio a Wander Franco otorgaron este lunes un perdón judicial al exjugador, juzgado por haber tenido una relación con una menor de edad.

A pesar de esta decisión se mantiene su culpabilidad de los cargos que le fueron imputados, pero quedó exonerado de pena.

El juez José Antonio Núñez consideró en su decisión que Franco había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor de edad, por lo que fue condenada a diez años de prisión por haber comercializado sexualmente a su hija.

FUENTE: AP

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