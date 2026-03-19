Jueces federales en EEUU denuncian amenazas en su contra

Ninguno de los cuatro jueces mencionó por nombre al presidente Donald Trump ni a miembros de su administración, quienes han arremetido contra jueces que han fallado en su contra. Uno de los jueces del panel, Mark Norris de Tennessee, fue nombrado por Trump.

Recordó que una noche recibió entregas de pizza en su casa rural a nombre de Daniel Anderl, el hijo asesinado de una jueza federal en Nueva Jersey. Decenas de jueces han recibido pizzas no solicitadas en sus hogares, a menudo a nombre de Anderl.

Norris manifestó que esas amenazas se han vuelto rutinarias contra los jueces.

El evento del jueves fue patrocinado por Speak up for Justice, un grupo no partidista que apoya un poder judicial independiente. El grupo realizó un evento similar el año pasado —ambos inusuales porque los jueces, por lo general, limitan sus comentarios a la sala del tribunal y a las decisiones por escrito—. Pero recientemente más jueces han comenzado a hablar sobre amenazas y ataques personales.

El Servicio de Alguaciles, responsable de proteger a los jueces, reportó 564 amenazas en el año fiscal del gobierno que terminó en septiembre, un aumento respecto al año anterior. Roberts advirtió el martes que la crítica personal a los jueces federales es peligrosa y que “tiene que parar”.

Norris y los otros panelistas rechazaron las críticas de que sus fallos reflejan las afiliaciones políticas de los presidentes que los nombraron.

“Trabajo con otros cuatro jueces que fueron nombrados por el presidente Trump, y son jueces fenomenales”, afirmó la jueza federal de distrito Ana Reyes, quien ejerce en Washington.

Agregó que confiaría en ellos para llevar cualquier caso, aunque no siempre llegarían a la misma decisión.

El mes pasado, Reyes usó parte de una audiencia judicial para leer amenazas de muerte por correo electrónico y en redes sociales que recibió tras su fallo que bloqueó a la administración Trump de poner fin a las protecciones migratorias temporales para haitianos. Volvió a leer las amenazas durante el foro.

La jueza federal de distrito Dolly Gee leyó mensajes que amenazaban con matarla en su casa. Uno de los mensajes derivó en una acusación formal, indicó.

“Creo que todo el mundo necesita alzar la voz”, expresó. “No son solo los jueces quienes deben alzar la voz”.

Los comentarios de Roberts se produjeron dos días después de que Trump calificara de “chiflado, desagradable, corrupto y totalmente fuera de control” a un juez federal que falló contra la administración. Roberts tampoco mencionó por nombre a Trump.

La jueza federal Michelle Williams Court dijo que Roberts había ayudado a abrir una discusión sobre las amenazas. Court recordó una amenaza contra sus hijos, años atrás, que la llevó a ella y a su esposo a informar a la escuela.

También señaló que ha visto un aumento de “amenazas veladas” en escritos judiciales presentados por abogados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP