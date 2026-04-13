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Judge y Grisham pegan 2 jonrones y Yankees vencen 11-10 a Angelinos

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno, y los Yankees de Nueva York remontaron los dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas de Mike Trout en la victoria el lunes 11-10 sobre los Angelinos de Los Ángeles, que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York batea un jonrón en lasexta entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Aaron Judge de los Yankees de Nueva York batea un jonrón en lasexta entrada ante los Angelinos de Los Ángeles el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Judge y el panameño José Caballero pegaron cada uno un jonrón de dos carreras ante Yusei Kikuchi para tomar ventaja 4-0 en la segunda entrada en una noche inusualmente cálida de 25 grados centígrados, pero el error de Caballero en el roletazo de Trout para abrir la cuarta entrada hacia el campocorto derivó en cuatro carreras sucias.

El jonrón de tres carreras de Grisham como bateador emergente ante Shaun Anderson puso a Nueva York arriba 7-4 en la quinta. Trout, al igual que Judge tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, volvió a empatar el marcador con un batazo de tres carreras en la sexta contra Jake Bird.

Con su jonrón en la parte baja ante Anderson, Judge llegó 47 juegos con múltiples jonrones, uno más que Mickey Mantle y sólo detrás del récord de los Yankees de 68 de Babe Ruth.

Josh Lowe empató el juego a 8 con un elevado de sacrificio en la séptima entrada, y el batazo de dos carreras de Trout en la octava ante el dominicano Camilo Doval puso a los Angelinos arriba 10-8 con su 31er juego con múltiples jonrones.

Grisham, quien impulsó cinco carreras, empató el marcador a 10 con un jonrón de dos carreras contra el cerrador Jordan Romano (0-1) en la novena. Caballero conectó un doble y se robó la tercera sin tiro. Y después de que Austin Wells recibió base por bolas, Caballero anotó cuando en lanzamiento descontrolado de Romano.

El cubano Jorge Soler conectó un doble para el primer hit de los Angelinos y su 17ma carrera impulsada, la mayor cifra en la Liga Americana.

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