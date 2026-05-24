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Joven estrella de Mercedes Kimi Antonelli gana el GP de Canadá para hilar 4 victorias en F1

MONTREAL (AP) — La joven estrella italiana Kimi Antonelli se lanzó el domingo hacia su cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1 en un alocado Gran Premio de Canadá, después de que su compañero de Mercedes, George Russell, quedara fuera por una falla del motor.

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli, de Italia, compite durante la carrera de automovilismo del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá en Montreal, el domingo 24 de mayo de 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press vía AP)
El piloto de Mercedes Kimi Antonelli, de Italia, compite durante la carrera de automovilismo del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá en Montreal, el domingo 24 de mayo de 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press vía AP) AP

Los pilotos de Mercedes que luchan por el título dieron un espectáculo en una emocionante batalla durante 30 vueltas, intercambiándose el liderato varias veces y quedándose peligrosamente cerca de tocarse, hasta que Russell tuvo problemas.

Eso le dio al joven Antonelli, de 19 años, un camino despejado hacia la victoria por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, quien superó a Max Verstappen, de Red Bull, para colocarse segundo a seis vueltas del final en condiciones frías y ventosas en el Circuit Gilles Villeneuve.

Antonelli abrió una ventaja de 43 puntos sobre Russell en la clasificación de la temporada tras cinco de 22 paradas. Después de que Russell ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia, Antonelli ganó en China, Japón y Miami.

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FUENTE: AP

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