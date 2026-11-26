Joshua Kimmich del Bayern Múnich despeja el balón frente a Maxima Goffi de Lille en el partido de la Liga de Campeones, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Lille. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Figuras de alto rango del Bayern han cuestionado públicamente el rendimiento y el contrato de Musiala tras convulsiones repetidas causadas por una condición neurológica, incluidas dos en el campo durante partidos de pretemporada, lo que provocó protestas del sindicato de futbolistas FIFPRO.

Ahora también se pronunció uno de los jugadores pilares y advirtió que el Bayern corre el riesgo de socavar su imagen de familia.

“Lo que no entiendo es la manera en que esto se está comunicando en público”, declaró Kimmich a los periodistas después de la derrota 2-1 del Bayern en la Liga de Campeones ante el Lille el miércoles. “Nunca debe ocurrir que se cargue el peso sobre un jugador. El club es, obviamente, la máxima prioridad y es más grande que un jugador, pero no es más grande que una persona. Eso es absolutamente inaceptable y tampoco es propio del Bayern”.

Kimmich también cuestionó si la racha de lesiones de Musiala en los últimos dos años, incluida una grave fractura de pierna en el Mundial de Clubes del año pasado, había influido más en su juego que la condición neurológica.

“No es que tenga problemas porque sea poco profesional. Está ahí todos los días intentando sacar lo máximo de sí mismo”, añadió Kimmich.

El Bayern se reunió con los agentes de Musiala el martes y aclaró la cronología de los hechos, descartando las especulaciones de que el volante ofensivo pudiera haber ocultado la condición cuando firmó su última renovación de contrato.

El Bayern indicó que el club y los representantes de Musiala aceptan que a él se le examinó por primera vez por síntomas de convulsiones en abril de 2025, dos meses después de la extensión del contrato.

“Esto tuvo lugar en consulta con el FC Bayern y su unidad médica inmediatamente después de que aparecieran por primera vez los síntomas neurológicos”, señaló el Bayern.

Musiala hizo público su diagnóstico en agosto después de desplomarse en el campo en dos partidos de pretemporada, lo que dejó alarmados a jugadores y aficionados.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, comentó entonces que los incidentes se desencadenaron por un cambio en la medicación que Musiala estaba tomando. Musiala descansó al inicio de la temporada y desde entonces se ha perdido varios partidos por un problema muscular.

Musiala ingresó desde el banquillo a los 76 minutos de la derrota del Bayern ante el Lille, que prolongó una mala semana para el Bayern. Harry Kane, ganador del Balón de Oro, se lesionó el tobillo el viernes y enfrenta meses de baja. El Bayern ha perdido el liderato en la Bundesliga y retrocedió al 15to puesto en la clasificación de la Liga de Campeones.

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FUENTE: AP