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Josh Naylor explota con dos jonrones y cinco impulsadas en la barrida de Marineros a Astros

SEATTLE (AP) — Josh Naylor conectó sus primeros dos jonrones de la temporada e impulsó cinco carreras, George Kirby permitió dos anotaciones en 7 entradas y dos tercios, y los Marineros de Seattle completaron una barrida de cuatro juegos sobre los astros de Houston con una victoria de 6-2 el lunes.

Josh Naylor, de los Marineros de Seattle, lanza el bate después de conectar su segundo cuadrangular del partido, uno productor de dos carreras durante la tercera entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston el lunes 13 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Josh Naylor, de los Marineros de Seattle, lanza el bate después de conectar su segundo cuadrangular del partido, uno productor de dos carreras durante la tercera entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston el lunes 13 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Fue el séptimo juego en la carrera de Naylor con cinco o más carreras producidas.

Seattle venía de una racha de cinco derrotas antes de barrer a Houston. Los Astros, mermados por las lesiones y en el último lugar, han perdido ocho seguidos, su peor racha desde que cayeron en sus últimos 15 juegos de la temporada 2013 camino a 111 derrotas.

Naylor castigó una recta por el centro de Mike Burrows (1-3) y la envió a las gradas del jardín derecho para un jonrón de tres carreras en la primera entrada. Con ello terminó su racha de 59 turnos consecutivos sin cuadrangular para iniciar el año, y fue el primer vuelacercas de Naylor en temporada regular desde el 19 de septiembre de 2025, también contra los Astros.

Naylor volvió a sacarla del parque ante Burrows en la tercera, al aprovechar otra recta para un jonrón de dos carreras que recorrió 433 pies, el más largo de los Marineros esta temporada.

Una de las únicas dos carreras de los Astros llegó en la quinta con un sencillo productor del dominicano Yainer Díaz.

Kirby (2-2) ponchó a seis, permitió siete hits y dio una base por bolas, al tiempo que realizó 99 lanzamientos.

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