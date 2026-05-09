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Josh Jung y Justin Foscue pegan jonrones y Rangers frenan racha de 10 triunfos de Cachorros

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Josh Jung y Justin Foscue dispararon sendos cuadrangulares, el mexicano Alejandro Osuna pegó un par de sencillos productores y los Rangers de Texas vencieron el sábado 6-0 a los Cachorros de Chicago para cortarles una seguidilla de 10 triunfos.

El mexicano Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, reacciona durante el juego ante los Cachorros de Chicago, el sábado 9 de mayo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
El mexicano Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, reacciona durante el juego ante los Cachorros de Chicago, el sábado 9 de mayo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Jung, quien terminó con tres imparables, abrió la segunda entrada con un jonrón para cortar una mala racha en la que se había ido de 13-0. Antes de eso, había hilvanado 13 compromisos pegando de hit.

El primer jonrón de la carrera de Foscue, en el inicio de la quinta entrada, puso la pizarra 5-0 a favor de los Rangers, que habían perdido cinco de seis juegos.

Jalen Beeks (2-1) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó tras relevar a Jack Leiter, el abridor de Texas, quien tuvo que maniobrar con nueve corredores en base y realizó 97 lanzamientos en 4 2/3 entradas sin permitir carrera.

Cole Winn y Gavin Collyer siguieron a Beeks para completar el juego de cuatro hits de los Rangers y su cuarta blanqueada del año.

El dominicano Edward Cabrera (3-1) permitió cinco carreras en cinco entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

Chicago (27-13) se quedó sin anotar por cuarta vez después de haber ganado 20 de sus 23 juegos anteriores. Logró dos rachas de 10 victorias consecutivas en ese tramo, separadas por una seguidilla de tres derrotas. Fue la primera vez desde 1935 que los Cachorros tuvieron múltiples rachas de 10 triunfos seguidos en una misma temporada.

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