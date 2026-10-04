Josh Allen lamenta no haber tirado el balón fuera tras la intercepción que selló derrota de Bills

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), lanza un pase frente al centro de los Patriots de Nueva Inglaterra, Jared Wilson (55), y el ala defensiva Dre'mont Jones (5) durante un partido de fútbol americano de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Allen sintió una descarga de adrenalina después de zafarse del intento de captura de Dre’Mont Jones, de Nueva Inglaterra, en segunda y 6 en la yarda 40 de Buffalo; dio un paso al frente en el bolsillo y lanzó el balón profundo por la banda izquierda hacia una doble cobertura, solo para que Craig Woodson lo interceptara.

Los Bills no volvieron a tener el balón en el último minuto de una derrota 29-26.

“Lancé y debí haber tirado ese balón fuera de los límites”, manifestó Allen, al señalar que Buffalo ya estaba a menos de 20 yardas de estar en rango de gol de campo. “Eso es lo que debí haber hecho”.

Buffalo cayó a 3-1 al perder su primer partido en su nuevo Highmark Stadium, y el primero bajo el entrenador novato Joe Brady. Y, de repente, los Patriots, rivales de división, están 2-2 y a solo un juego del primer lugar.

“Estas duelen”, comentó Allen. “Hay que encontrar la manera de aprender de esto y mandarlo al fondo de la cabeza, aprender de ello y seguir adelante”.

La ofensiva de Buffalo no se ve tan afinada como cuando combinó 77 puntos y 855 yardas al ganar sus dos primeros partidos. Los Bills venían de un encuentro con cinco pérdidas de balón en una victoria 24-16 ante los Chargers la semana pasada, y cometieron dos más contra Nueva Inglaterra, incluida una pérdida de balón por fumble del receptor Khalil Shakir.

Después de abrir la temporada con dos actuaciones sin pérdidas de balón, Allen suma tres intercepciones y un fumble perdido en sus dos presentaciones más recientes. A lo largo de su carrera de nueve años, Allen tiene marca de 42-7 cuando no entrega el balón, mientras que cayó a 49-33 cuando sí lo hace.

Brady salió en defensa de Allen al asumir la culpa y decir que necesita cantar una mejor jugada en esa situación.

“En esos momentos, tengo que ser mejor. Todos en el campo tienen que ser mejores en esa situación”, añadió. “No hubo un segundo durante esa serie en el que no pensara que íbamos a avanzar, y más que patear un gol de campo, a anotar un touchdown. Obviamente no lo logramos”.

Allen anotó con una carrera de 2 yardas, su 88.º touchdown de carrera y recepción en su trayectoria para establecer el récord del equipo al superar a los miembros del Salón de la Fama Thurman Thomas y Andre Reed. También lanzó un pase de touchdown de 34 yardas a Keon Coleman, quien terminó con seis recepciones para 116 yardas, el segundo mejor total de su carrera de tres años.

Ahora los Bills salen de gira para una seguidilla de dos partidos en la Costa Oeste, comenzando con un duelo de “Monday Night Football” contra los Rams de Los Ángeles .

Y las lesiones empiezan a pasar factura después de que el receptor DJ Moore (hombro) y el tackle defensivo Ed Oliver (rodilla) quedaron fuera de acción el domingo. Buffalo también estuvo sin su principal esquinero, Christian Benford, quien se recupera de una lesión en un dedo del pie.

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FUENTE: AP