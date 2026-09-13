americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Josh Allen conecta con Joshua Palmer para un TD tardío y Bills vencen 36-31 a Texans en loco debut

HOUSTON (AP) — Josh Allen lanzó un pase de touchdown de 34 yardas a Joshua Palmer con 1:36 por jugar para impulsar a los Bills de Buffalo a una victoria 36-31 sobre los Texans de Houston en un partido inaugural de temporada de ida y vuelta el domingo.

Joshua Palmer, derecha, receptor de los Bills de Buffalo lleva el balón a la zona de anotación luego de superar a Kamari Lassiter (3), de los Texans de Houston, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Joshua Palmer, derecha, receptor de los Bills de Buffalo lleva el balón a la zona de anotación luego de superar a Kamari Lassiter (3), de los Texans de Houston, durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 13 de septiembre de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Allen acumuló 334 yardas por pase con dos touchdowns y corrió para anotar en dos ocasiones más para conseguir su primera victoria en Houston después de perder sus cuatro partidos anteriores en el Reliant Stadium.

Los Texans ganaban 31-30 cuando Allen se zafó entre dos defensivos para encontrar a Palmer. La conversión de dos puntos falló.

Una jugada antes, Kamari Lassiter, de Houston, alcanzó a tocar un pase de Allen en la zona de anotación, pero no pudo asegurar la intercepción.

Los Texans tuvieron una oportunidad de ganar en los segundos finales, pero Greg Rousseau logró su segundo sack con balón suelto del día, derribando a C.J. Stroud en la yarda 28 de Buffalo. Terrel Bernard recuperó el ovoide para sentenciar la victoria.

Dalton Kincaid tuvo cinco recepciones para 130 yardas y DJ Moore sumó cinco atrapadas para 100 yardas y una anotación en su debut con Buffalo tras un canje desde Chicago.

Joe Brady, de Buffalo, inició su carrera como entrenador en jefe con una victoria después de ser ascendido desde coordinador ofensivo tras el despido de Sean McDermott luego de nueve temporadas.

David Montgomery, quien fue traspasado desde Detroit en esta temporada baja, tuvo un día de tres touchdowns en su debut con Houston. Registró carreras anotadoras de 1 y 18 yardas en la primera mitad, y su recepción de touchdown de 7 yardas puso a Houston arriba 28-27 al inicio del cuarto periodo.

Stroud lanzó para 274 yardas y dos touchdowns, pero perdió dos balones sueltos. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter