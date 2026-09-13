Josh Allen conecta con Joshua Palmer para un TD tardío y Bills vencen 36-31 a Texans en loco debut

Allen acumuló 334 yardas por pase con dos touchdowns y corrió para anotar en dos ocasiones más para conseguir su primera victoria en Houston después de perder sus cuatro partidos anteriores en el Reliant Stadium.
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HOUSTON (AP) — Josh Allen lanzó un pase de touchdown de 34 yardas a Joshua Palmer con 1:36 por jugar para impulsar a los Bills de Buffalo a una victoria 36-31 sobre los Texans de Houston en un partido inaugural de temporada de ida y vuelta el domingo.
Allen acumuló 334 yardas por pase con dos touchdowns y corrió para anotar en dos ocasiones más para conseguir su primera victoria en Houston después de perder sus cuatro partidos anteriores en el Reliant Stadium.
Los Texans ganaban 31-30 cuando Allen se zafó entre dos defensivos para encontrar a Palmer. La conversión de dos puntos falló.
Una jugada antes, Kamari Lassiter, de Houston, alcanzó a tocar un pase de Allen en la zona de anotación, pero no pudo asegurar la intercepción.
Los Texans tuvieron una oportunidad de ganar en los segundos finales, pero Greg Rousseau logró su segundo sack con balón suelto del día, derribando a C.J. Stroud en la yarda 28 de Buffalo. Terrel Bernard recuperó el ovoide para sentenciar la victoria.
Dalton Kincaid tuvo cinco recepciones para 130 yardas y DJ Moore sumó cinco atrapadas para 100 yardas y una anotación en su debut con Buffalo tras un canje desde Chicago.
Joe Brady, de Buffalo, inició su carrera como entrenador en jefe con una victoria después de ser ascendido desde coordinador ofensivo tras el despido de Sean McDermott luego de nueve temporadas.
David Montgomery, quien fue traspasado desde Detroit en esta temporada baja, tuvo un día de tres touchdowns en su debut con Houston. Registró carreras anotadoras de 1 y 18 yardas en la primera mitad, y su recepción de touchdown de 7 yardas puso a Houston arriba 28-27 al inicio del cuarto periodo.
Stroud lanzó para 274 yardas y dos touchdowns, pero perdió dos balones sueltos. ___
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FUENTE: AP
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