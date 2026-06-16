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José Ramírez se opera la mano izquierda y queda fuera varias semanas con los Guardianes

CLEVELAND (AP) — El tercera base estelar de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, se sometió a una cirugía el martes para extirpar el gancho del hueso ganchoso fracturado en su mano izquierda.

El equipo informó en un comunicado, antes del juego del martes por la noche en Milwaukee, que el procedimiento fue realizado en Lehigh Valley, Pensilvania, por el doctor Thomas Graham.

El dominicano sufrió la lesión durante la quinta entrada de la victoria del sábado por 3-1 sobre los Tigres de Detroit cuando conectó un foul out en un elevado hacia el receptor de los Tigers, Dillon Dingler.

Es apenas la segunda vez en las 14 temporadas de Ramírez en las Grandes Ligas que ha sido colocado en la lista de lesionados.

El siete veces All-Star también se fracturó el hueso ganchoso de la mano derecha en 2019 y se perdió solo un mes. El tiempo normal de recuperación tras la cirugía es de cinco a siete semanas.

“Eso es parte de la vida. Son cosas que van a pasar, así que no estoy molesto. Es parte del juego y solo hay que seguir adelante”, comentó Ramírez el domingo sobre la lesión.

El dominicano de 33 años ha disputado un récord de la franquicia de 1.681 juegos. También es el único jugador en los 125 años de historia de Cleveland en alcanzar al menos 300 bases robadas y 250 jonrones.

Cleveland también colocó al jardinero dominicano Ángel Martínez en la lista de lesionados de 10 días el martes debido a una fractura no desplazada en el pie izquierdo. La lesión de Martínez también ocurrió después de conectar un foul a un lanzamiento durante el juego del sábado.

El jardinero Petey Halpin fue ascendido desde Triple-A Columbus.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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