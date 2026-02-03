americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

José Ramírez recibirá el último pago de Guardianes en 2051 bajo contrato de 175 millones y 10 años

CLEVELAND (AP) — José Ramírez recibirá su último pago en 2051 bajo los términos del contrato de siete años y 175 millones de dólares que firmó con los Guardianes de Cleveland .

Su acuerdo, anunciado el viernes, incluye salarios anuales de 25 millones, de los cuales 10 millones anuales serán diferidos.

El dinero diferido de Ramírez de cada temporada se pagará en diez cuotas iguales cada 15 de diciembre, comenzando en el décimo año después de haber sido devengado. Su dinero de 2026 se pagará de 2036 a 2045 y su dinero de 2032 de 2042 a 2051.

El antesalista dominicano obtiene una cláusula que impide cualquier canje y una suite de hotel para las giras.

Ramírez ganó 72 millones de dólares 2022 a 2025 bajo un acuerdo de siete años y 141 millones que tenía 69 millones restantes: 21 millones este año, 23 millones en 2027 y 25 millones en 2028.

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas para Cleveland.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas, Ramírez tuvo un récord personal de 44 bases robadas la temporada pasada y se convirtió en el cuarto pelotero con múltiples temporadas de al menos 30 jonrones y 40 robos. Tuvo un promedio de bateo de .283.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter