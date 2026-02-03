José Ramírez recibirá el último pago de Guardianes en 2051 bajo contrato de 175 millones y 10 años

Compartir en:









Su acuerdo, anunciado el viernes, incluye salarios anuales de 25 millones, de los cuales 10 millones anuales serán diferidos.

El dinero diferido de Ramírez de cada temporada se pagará en diez cuotas iguales cada 15 de diciembre, comenzando en el décimo año después de haber sido devengado. Su dinero de 2026 se pagará de 2036 a 2045 y su dinero de 2032 de 2042 a 2051.

El antesalista dominicano obtiene una cláusula que impide cualquier canje y una suite de hotel para las giras.

Ramírez ganó 72 millones de dólares 2022 a 2025 bajo un acuerdo de siete años y 141 millones que tenía 69 millones restantes: 21 millones este año, 23 millones en 2027 y 25 millones en 2028.

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas para Cleveland.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas, Ramírez tuvo un récord personal de 44 bases robadas la temporada pasada y se convirtió en el cuarto pelotero con múltiples temporadas de al menos 30 jonrones y 40 robos. Tuvo un promedio de bateo de .283.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP