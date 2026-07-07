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Jose Altuve pega jonrón, Nick Allen impulsa 3 y Astros vencen 6-3 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — El venezolano José Altuve conectó un jonrón, Nick Allen impulsó un máximo de temporada de tres carreras y los Astros de Houston vencieron la noche del martes por 6-3 a los Nacionales de Washington.

El lanzador de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el martes 7 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Terrance Williams)
El lanzador de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el martes 7 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Terrance Williams) AP

El puertorriqueño Christian Vázquez remolcó dos carreras por Houston, que ha ganado tres de cuatro.

James Wood conectó su 25.º jonrón por Washington, que perdió por tercera vez en cuatro juegos. Los Nacionales dejaron a 11 hombres en base y se fueron de 7-0 con corredores en posición de anotar.

Houston perdía 2-1 antes de un cuarto inning de tres carreras contra Andrew Alvarez. Después de que los Astros llenaron las bases con un out, Allen conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó dos carreras. Tras ejecutar Brice Matthews y Allen un doble robo, Matthews anotó con el elevado de sacrificio de Vázquez.

Vázquez sacó del juego a Alvarez (2-2) con un sencillo impulsor en la sexta. Alvarez permitió cinco carreras con cuatro hits y cinco bases por bolas en 5 2/3 innings.

Altuve conectó un jonrón con dos outs en la octava entrada hacia el bullpen del equipo visitante, donde su compañero dominicano Bryan Abreu lo atrapó entre lanzamientos de calentamiento.

El bateador emergente dominicano de los Nacionales José Tena conectó un jonrón en la novena contra Alimber Santa.

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