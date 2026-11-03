Jornada electoral en EEUU: ¿A qué hora cierran las urnas y cuándo esperar resultados?

Una personas participan en la votación anticipada en el Centro Deportivo Conmemorativo Curtis D. Menard, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Wasilla, Alaska. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

A continuación, un resumen de las contiendas más importantes hora por hora, junto con algunas pistas sobre cuánto tardará el conteo de votos.

Todas las horas están en la hora estándar del este de Estados Unidos.

Los primeros centros de votación de la noche cerrarán en la mayor parte de Indiana y Kentucky, pero no se declararán ganadores a nivel estatal en ninguno de los dos estados hasta que cierren los últimos centros a las 7 p.m. Es posible ver ganadores declarados en los distritos legislativoes más orientales de esos estados.

Las contiendas clave en esta hora incluyen competitivas contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 5.º distrito legislativo de Indiana y el 6.º distrito legislativo de Kentucky.

Todos los centros de votación cierran a las 7 p.m. en seis estados, incluidos Georgia, Carolina del Sur y Virginia, que suelen completar casi todo su conteo de votos la noche de las elecciones. En las elecciones generales de 2024, el conteo de votos en los tres estados alcanzó el punto medio alrededor de las 8 p.m. Los conteos estaban completos en un 90% a las 10:21 p.m. en Georgia, a las 11:14 p.m. en Carolina del Sur y a las 12:07 a.m. en Virginia. En la competitiva contienda presidencial de Georgia, The Associated Press declaró ganador al republicano Donald Trump a las 12:58 a.m.

La mayoría de los centros de votación de Florida también cerrarán a las 7 p.m., incluidos los de todos los distritos legislativos competitivos, pero no se declararán ganadores a nivel estatal hasta que cierren a las 8 p.m. los centros en la zona horaria Central.

Los centros de votación en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental cierran a las 7:30 p.m. Los tres estados también cuentan los votos con relativa rapidez; alcanzaron el punto medio alrededor de las 9 p.m. en 2024 y cerca del 90% alrededor de las 11 p.m. La AP declaró un ganador en la competitiva contienda de 2024 para el Senado de Estados Unidos en Ohio a las 11:27 p.m.

Algunas contiendas clave para seguir en esta hora son las contiendas para el Senado de Estados Unidos en Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio; las contiendas para gobernador en Georgia y Ohio; y las contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Florida, Indiana, Carolina del Sur, Virginia, Ohio y Carolina del Norte.

8 p.m. y 8:30 p.m.

Las 8 p.m. es el horario estelar electoral nocturno, con centros de votación que cierran total o parcialmente en casi la mitad de los estados, incluidos entidades clave como Florida, Maine, Nueva Hampshire y Pensilvania.

Florida suele tener uno de los conteos más rápidos en este tramo horario, ya que los resultados en la mayor parte del estado comienzan a publicarse a partir de las 7 p.m. En 2024, el conteo de votos de Florida iba en 90% a las 8:07 de la noche.

Los conteos de 2024 en Nuevo Hampshire y Pensilvania alcanzaron el punto medio a las 10:12 p.m. Llegaron al 90% a las 12:48 a.m. en Pensilvania y a la 1:42 de la madrugada en Nuevo Hampshire.

Maine alcanzó el punto medio en 2024 hasta las 12:54 de la madrugada.

Los centros de votación en casi todo Michigan y Texas cierran a las 8 p.m., incluidos los de los distritos legislativos más competitivos de esos estados, pero se declararán ganadores a nivel estatal hasta que hayan cerrado los últimos centros a las 9 de la noche.

Los centros de votación cierran a las 8:30 p.m. en Arkansas.

Algunas contiendas clave para seguir a esta hora son las del Senado federal en Florida, Maine y Nuevo Hampshire; las de gobernador en Florida y Pensilvania; y para la Cámara de Representantes federal en Alabama, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania y Texas.

9 p.m.

Este es el otro gran cuello de botella de la noche electoral, ya que cierran todos los centros de votación en 15 estados, incluidas contiendas clave en Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Texas y Wisconsin.

Los conteos de votos de las elecciones generales de 2024 en Iowa, Nebraska, Nueva York y Wisconsin alcanzaron el punto medio aproximadamente a las 10 p.m.; Minnesota llegó al 50% de todos los votos contados a las 11:29 p.m.; Iowa y Nueva York completaron el 90% justo antes de la medianoche, mientras que Minnesota, Nebraska y Wisconsin alcanzaron el 90% entre las 2 y las 3:30 de la madrugada.

Kansas, Michigan y Texas comienzan a publicar votos alrededor de las 8 p.m., pero en el conteo de 2024, Michigan se rezagó respecto de los otros dos. Kansas y Texas llegaron al 90% contado alrededor de la medianoche, mientras que Michigan alcanzó ese umbral hasta las 4:50 de la madrugada.

Aunque los centros de votación cierran en Arizona a las 9 p.m., el estado comienza a publicar resultados hasta las 10.

Algunas contiendas clave para seguir a esta hora son las del Senado federal en Iowa, Kansas, Michigan, Nebraska y Texas; las contiendas para gobernador en Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Texas y Wisconsin; y las contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Arizona, Colorado, Iowa, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Wisconsin.

10 p.m.

Los centros de votación cierran a las 10 p.m. en Montana, Nevada y Utah, y en las porciones orientales de Idaho y Oregon.

Las contiendas clave para seguir en esta hora incluyen contiendas para la Cámara de Representantes en Montana, Nevada y Utah, así como contiendas legislativas y para gobernador en Arizona, donde los centros cierran a las 9 p.m. pero los resultados se retienen hasta las 10.

11 p.m.

Todos los centros de votación cierran a las 11 de la noche en California y Washington, así como los centros restantes en Idaho y Oregon.

Las votaciones en California y Washington se realizan principalmente por correo. Las boletas enviadas por correo con matasellos del día de las elecciones se contarán si se reciben antes del 10 de noviembre en California y del 23 de noviembre en Washington.

En las elecciones generales de 2024, cerca del 38% del voto en California y alrededor del 33% del voto en Washington no se contó la noche de las elecciones. El conteo llegó al 90% en Washington para el 9 de noviembre, cuatro días después del día de las elecciones, y en California para el 14 de noviembre, nueve días después del día de los comicios.

Algunas contiendas clave para seguir a esta hora son la elección de gobernador de California, la Proposición 40 de California y las contiendas para la Cámara de Representantes federal para California y Washington.

Medianoche y 1 a.m.

Los centros de votación cierran en Hawai y en casi todo Alaska a la medianoche. Los últimos centros de las elecciones de medio término de 2026 cierran a la 1 de la mañana en las islas Aleutianas, donde se encuentra el centro de votación más occidental de Alaska.

En Alaska en 2024, un 25% de los votos no se contaron la noche de las elecciones. No se espera la mayor parte de los resultados del voto por correo del estado antes del 18 de noviembre, la fecha límite para recibir boletas del extranjero y de personal militar. Las boletas por correo y las boletas emitidas de manera anticipada en persona representaron un 35% del total de votos en 2022 y alrededor del 45% en 2024.

Las contiendas clave para seguir incluyen las del Senado y la Cámara de Representantes en Alaska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP