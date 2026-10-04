Jordan Love lanza 2 pases de touchdown y los Packers vencen 17-14 a los Buccaneers

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El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love lanza un pase durante el encuentro ante los Buccaneers de Tampa Bay el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El novato Jalon Daniels, quien llegó tras no ser elegido en el draft, lanzó dos intercepciones que derivaron en 10 puntos en su primera titularidad. Daniels reemplazó a Baker Mayfield, quien se perdió un partido por primera vez en sus más de tres temporadas en Tampa Bay debido a una dislocación en el pulgar.

Los Packers (2-2) desperdiciaron dos oportunidades de ampliar una ventaja de tres puntos en el último cuarto, pero los Buccaneers no pudieron aprovecharlo.

Tykee Smith forzó a Kaleb Johnson a soltar el balón dentro de la yarda 5 cuando quedaban poco más de nueve minutos de juego. A’Shawn Robinson recuperó en la yarda 4, pero la serie ofensiva posterior no avanzó.

Luego, los Buccaneers tuvieron primero y 15 en la yarda 26 de los Packers cuando Jacob Parrish interceptó un pase de Love y le dio a Tampa Bay el balón en la 15 y una oportunidad de remontar para ganar.

En cambio, Daniels lanzó un pase pantalla corto a Emeka Egbuka en tercera y 16 y, en cuarta oportunidad, lanzó un pase incompleto desde la yarda 47 de los Packers. El entrenador Todd Bowles decidió que no buscaría que Chase McLaughlin intentara un gol de campo de 65 yardas a pesar de que el año pasado convirtió uno desde esa distancia.

Los Buccaneers están 0-4 por primera vez desde 2014. Solo los Chargers de 1992 remontaron un inicio 0-4 para llegar a los playoffs.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP