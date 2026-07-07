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Jonrones de Monasterio y Rafaela impulsan a los Medias Rojas a vencer 8-1 a los Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Payton Tolle permitió dos hits en seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Andruw Monasterio y Ceddanne Rafaela conectaron jonrones y los Medias Rojas de Boston vencieron la noche del martes por 8-1 a los Medias Blancas de Chicago.

El lanzador abridor de los Medias Rojas de Boston, Payton Tolle, lanza contra los Medias Blancas de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol en Chicago, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
El lanzador abridor de los Medias Rojas de Boston, Payton Tolle, lanza contra los Medias Blancas de Chicago durante la primera entrada de un partido de béisbol en Chicago, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Boston (41-48) ha ganado cuatro seguidos y nueve de sus últimos 11 para quedar a siete juegos de .500 por primera vez desde el 23 de mayo.

Tolle (5-6) ponchó a seis y dio una base por bolas, al lanzar 61 de sus 90 pitcheos en zona de strike.

Danny Coulombe permitió la carrera de Chicago en la séptima y se fue con un out y corredores en las esquinas. Justin Slaten ponchó al bateador emergente Jacob Gonzalez y a Tristan Peters para mantenerlo 4-1.

Garrett Whitlock lanzó una octava entrada sin carreras y Ryan Watson ponchó a dos en la novena para cerrar el juego.

El mexicoamericano Jarren Duran pegó un doble abriendo la cuarta, avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado y anotó con el toque de sacrificio de Wong para una ventaja de 4-0.

El venezolano Willson Contreras conectó un doble de dos carreras antes de anotar con un doble de Romy Gonzalez. ___

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