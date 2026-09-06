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Jonrones de Hernández y Sanoja guían a Marlins 10-3 ante Cachorros y Crow-Armstrong pega otro HR

MIAMI (AP) — El venezolano Javier Sanoja conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Heriberto Hernández añadió un cuadrangular en solitario, mientras los Marlins de Miami vencieron el domingo por 10-3 a los Cachorros de Chicago.

El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo al jardín central durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
El dominicano Heriberto Hernández, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo al jardín central durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

El toletero de los Cubs Pete Crow-Armstrong conectó su 40º jonrón y se unió a Kyle Schwarber, de Filadelfia (42), como los únicos jugadores en alcanzar esa cifra esta temporada.

El dominicano Otto Lopez y Jakob Marsee sumaron dos imparables cada uno por los Marlins, que evitaron la barrida en la serie de tres juegos.

El abridor de Miami Tyler Phillips (5-6) permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas.

Holmes permitió ocho carreras y seis hits en 4 1/3 entradas.

El jardinero izquierdo de los Cubs Ian Happ fue retirado a última hora por molestias en la rodilla izquierda.

Antes del juego, los Marlins incorporaron a Josh Beckett al Salón de la Fama del club. Beckett lanzó cinco temporadas con los Marlins, destacadas por su blanqueada de juego completo contra los New York Yankees en el Juego 6 de la Serie Mundial de 2003, que aseguró el segundo campeonato de la franquicia.

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