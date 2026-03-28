americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de Royce Lewis rompe el empate y Mellizos derrotan 4-1 a Orioles para su 1ra victoria

BALTIMORE (AP) — Royce Lewis conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la quinta entrada, y los Mellizos de Minnesota aprovecharon una sólida labor de su bullpen para derrotar el sábado 4-1 a los Orioles de Baltimore.

Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, festeja su jonrón de dos carreras ante los Orioles de Baltimore, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, festeja su jonrón de dos carreras ante los Orioles de Baltimore, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Lewis logró su cuadrangular frente a Kyle Bradish (0-1) después de que Trevor Larnach recibió una base por bolas para abrir la entrada. El batazo, que colocó la pelota apenas por dentro del poste de foul del jardín izquierdo, le dio a Minnesota su primera ventaja de la temporada, dos días después de caer por 2-1 ante Baltimore en el juego inaugural.

Kody Clemens añadió un sencillo impulsor en la séptima para ayudar a que los Mellizos consiguieran su primera victoria bajo el mando del mánager Derek Shelton, contratado para enderezar a un equipo que terminó con un registro de 70-92 el año pasado.

El abridor de Minnesota, Taj Bradley, ponchó a nueve en 4 1/3 entradas, pero fue retirado del juego después de realizar 92 lanzamientos.

Luego vinieron cinco relevistas, todos efectivos. Anthony Banda (1-0) terminó la quinta entrada, Kody Funderburk sacó dos outs en la sexta y Eric Orze lanzó hasta completar la séptima.

Justin Topa trabajó la octava y Cole Sands consiguió los siguientes tres outs para su primer salvamento.

Por los Orioles, los dominicanos Samuel Basallo de 3-0, Leody Taveras de 1-0.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Destacados del día

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter