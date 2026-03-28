Jonrón de Royce Lewis rompe el empate y Mellizos derrotan 4-1 a Orioles para su 1ra victoria

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Royce Lewis, de los Mellizos de Minnesota, festeja su jonrón de dos carreras ante los Orioles de Baltimore, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Lewis logró su cuadrangular frente a Kyle Bradish (0-1) después de que Trevor Larnach recibió una base por bolas para abrir la entrada. El batazo, que colocó la pelota apenas por dentro del poste de foul del jardín izquierdo, le dio a Minnesota su primera ventaja de la temporada, dos días después de caer por 2-1 ante Baltimore en el juego inaugural.

Kody Clemens añadió un sencillo impulsor en la séptima para ayudar a que los Mellizos consiguieran su primera victoria bajo el mando del mánager Derek Shelton, contratado para enderezar a un equipo que terminó con un registro de 70-92 el año pasado.

El abridor de Minnesota, Taj Bradley, ponchó a nueve en 4 1/3 entradas, pero fue retirado del juego después de realizar 92 lanzamientos.

Luego vinieron cinco relevistas, todos efectivos. Anthony Banda (1-0) terminó la quinta entrada, Kody Funderburk sacó dos outs en la sexta y Eric Orze lanzó hasta completar la séptima.

Justin Topa trabajó la octava y Cole Sands consiguió los siguientes tres outs para su primer salvamento.

Por los Orioles, los dominicanos Samuel Basallo de 3-0, Leody Taveras de 1-0.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP