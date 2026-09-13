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Jonrón de oro de Ramírez corona una novena de 4 carreras en triunfo 6-4 de Marlins sobre Dodgers

MIAMI (AP) — El bateador emergente dominicano Agustín Ramírez conectó un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno al rival, y los Marlins de Miami remontaron con cuatro anotaciones en la novena entrada para vencer el domingo 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami es bañado tras su jonrón de dos carreras para la victoria en la novena entrada ante los Dodgers de Los Ángeles el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami es bañado tras su jonrón de dos carreras para la victoria en la novena entrada ante los Dodgers de Los Ángeles el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Xavier Edwards y Jakob Marsee abrieron la novena con sencillos consecutivos dentro del cuadro ante Tanner Scott (1-6), y luego el venezolano Javier Sanoja pegó un doble de dos carreras que empató el juego.

Brock Stewart relevó a Scott y Ramírez conectó una recta en cuenta de 2-1 por encima de la barda entre el jardín izquierdo y el central.

Dax Fulton (2-0) consiguió los dos últimos outs en la parte alta de la novena después de que el doble productor de Mookie Betts puso a Los Angeles arriba 4-2.

Miami (74-76) se llevó dos de tres ante el líder del Oeste de la Liga Nacional y se llevó la serie de la temporada 4-2.

El novato de los Dodgers Josue De Paula conectó un cuadrangular —un batazo de tres carreras en la cuarta— para su primer hit en las Grandes Ligas. El jugador de 21 años, ascendido desde Doble-A el viernes después de que Shohei Ohtani fue colocado en la lista de lesionados, también pegó un doble y recibió una base por bolas.

La serie del fin de semana en el loanDepot Park atrajo a 96.187 aficionados, incluidos 34.814 el sábado, la mayor cifra de la temporada.

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Por Redacción América Noticias Miami

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