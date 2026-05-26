Jonrón de Joc Pederson corona 1ra entrada de 8 carreras y Rangers vencen 10-7 a Astros

Brandon Nimmo, de los Rangers de Texas, recorre las bases durante el encuentro ante los Astros de Houston, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Los Astros cayeron una noche después de que tres de sus lanzadores se combinaron para lanzar un juego sin hits ni carreras contra los Rangers.

El primer hit de Texas fue un sencillo del tercer bate Brandon Nimmo, mientras que Jake Burger pegó un sencillo de dos carreras y Evan Carter impulsó otras dos con un triple que envió la esférica junto al primera base Christian Walker hasta el rincón del jardín derecho.

Pederson, quien se ponchó contra Jason Alexander (1-1) para abrir la parte baja de la primera entrada, conectó una recta del derecho, con cuenta de 1-2, y la mandó aproximadamente una docena de filas dentro de las gradas del jardín derecho para su cuarto jonrón.

Texas puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de Houston y cortó una seguidilla de cuatro derrotas.

El cubano Yordan Álvarez conectó dos jonrones, incluido un batazo de tres carreras que recorrió 449 pies, para darle al toletero 18 en la temporada, y Cam Smith pegó su quinto cuadrangular, solitario, que recortó la desventaja de Houston a 9-6 en la octava.

Jacob Latz lanzó 1 1/3 entradas para su sexto salvamento, al dominar a Álvarez con un roletazo fuerte para terminar el juego, dos bateadores después del jonrón solitario del dominicano Jeremy Peña.

Tatsuya Imai, Steven Okert y Alimber Santa, quien hacía su debut en las Grandes Ligas con los Astros, mantuvieron a Texas sin hits en una victoria por 9-0 durante el primer juego de la serie, la noche del lunes.

La primera entrada de ocho carreras de Texas fue la segunda más grande para un equipo que se había quedado sin hits en su juego anterior, según el Elias Sports Bureau. Los Medias Blancas de Chicago tuvieron una primera entrada de nueve carreras contra los Americans de Boston en el segundo juego de una doble cartelera el 27 de septiembre de 1905, después de que Bill Dinneen los dejó sin hits en el primer juego.

Jack Leiter (2-4) retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó, comenzando con el primer bate Peña y el mexicano Isaac Paredes para cerrar la cuarta, cuando los Astros tenían las bases llenas con un out y perdían 9-4.

Alexander (1-1) logró completar seis entradas. Retiró a sus últimos 12 bateadores después de permitir el jonrón solitario de Carter abriendo la tercera. _____

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FUENTE: AP