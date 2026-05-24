Jonrón de Aaron Judge ante Rays pone fin a 2 semanas sin jonrones ni impulsadas

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para dejar en el terreno al rival durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el domingo 24 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) AP

La larga sequía de jonrones de Judge había terminado, y lo esperaba una celebración en el plato.

Judge puso fin a una mala racha, la peor de su carrera, de 11 juegos sin impulsar carreras, al conectar un jonrón de dos carreras ante Kevin Kelly en la novena entrada, que llevó a los Yankees de Nueva York a vencer 2-0 a los Rays de Tampa Bay el domingo para su primera victoria en cinco juegos este año contra su rival de la División Este de la Liga Americana.

“Ese fue simplemente un gran swing de su parte”, señaló el mánager Aaron Boone.

Judge conectó su primer jonrón e impulsó sus primeras carreras desde que se voló la barda en la primera entrada ante Logan Henderson en Milwaukee el 10 de mayo. Entre jonrones, Judge se fue de 43-8 y los Yankees perdieron siete de 11 juegos.

“No hay frustración, tengo un trabajo que hacer. Obviamente quiero cumplir con el trabajo y ayudar al equipo a ganar y no estábamos ganando, así que me enojaba por eso. Pero sin jonrones, sin carreras impulsadas, puedes encontrar otras maneras de ayudar a tu equipo a ganar. Eso era lo que estaba tratando de hacer”, dijo Judge.

El batazo de Judge, de 363 pies contra el viento, habría sido jonrón en apenas tres parques de Grandes Ligas: los otros son Citizens Bank Park y Great American Ball Park. Fue su cuarto jonrón para dejar tendido al rival y el primero desde 2022, cuando conectó tres jonrones para terminar juegos y 62 en total, uno más que el récord previo de una temporada en la Liga Americana de Roger Maris.

“De verdad se siente como cuestión de tiempo. Este juego es muy difícil. Literalmente es uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, así que solo fue un periodo corto”, señaló Bellinger.

Judge conectó el jonrón tres días después de decir: “No estoy haciendo nada en el plato”, para describir una racha de 24-1 que bajó su promedio a .246. El viernes terminó la derrota 4-2 con un elevado de 396 pies que fue out al jardín izquierdo, donde estaba Chandler Simpson.

En medio de esa racha de 24-1 y sin hits en 15 turnos al bate, conectó un sencillo en la primera entrada el domingo antes de ser sorprendido fuera de base en un elevado de Ben Rice.

“Ha estado haciendo buenos swings. Simplemente ha tenido mala suerte últimamente y ese jonrón fue bastante impresionante para sacarla en estas condiciones”afirmó el abridor de Nueva York Ryan Weathers.

El batazo de Judge acercó a los Yankees a 4 1/2 juegos de los Rays en el Este de la Liga Americana.

Gran jugada defensiva de Bellinger

El jardinero izquierdo de Nueva York, Cody Bellinger, realizó una jugada defensiva clave con dos outs en la octava entrada.

Con el corredor emergente Oliver Dunn en segunda y el dominicano Junior Caminero en primera, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo. Bellinger hizo un tiro de bote pronto para poner out a Caminero, que se barría en tercera, mientras Ryan McMahon aplicaba el toque antes de que Dunn cruzara el plato.

“Yo intentaba ir a tercera para que no hubiera jugada en home, y mérito para Cody por tirar a tercera base y conseguir el out”, señaló Caminero.

Fue la tercera asistencia desde los jardines de Bellinger esta temporada y la séptima en 175 juegos como jardinero izquierdo.

“Levanté la cabeza y Mac tenía un enorme blanco en tercera. De hecho, tiré lo que pensé que fue un sinker bastante desagradable hacia él y la atrapó; hizo un gran trabajo al asegurarla y aplicar el toque”, contó Bellinger.

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FUENTE: AP