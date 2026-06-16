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Jonrón de 3 carreras de Stewart arruina el regreso de Senga y los Rojos vencen 5-3 a Mets

CINCINNATI (AP) — Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras y Spencer Steer añadió un cuadrangular solitario durante una primera entrada de cuatro carreras, y los Rojos de Cincinnati derrotaron la noche del martes por 5-3 a los Mets de Nueva York.

Spencer Steer, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York en Cincinnati, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Ben Jackson)
Spencer Steer, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York en Cincinnati, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Ben Jackson) AP

Mark Vientos pegó un jonrón de dos carreras en la sexta por Nueva York, el primer jonrón como bateador emergente de su carrera.

El derecho de los Mets Kodai Senga, reincorporado desde la lista de lesionados antes del juego, permitió cuatro carreras limpias en cuatro entradas, con cuatro bases por bolas y cinco ponches, en su primera apertura desde el 26 de abril.

Los Mets llevaron al plato la potencial carrera del empate en la novena, pero Tony Santillan hizo que A.J. Ewing bateara un rodado para el cuarto salvamento de su carrera.

Brady Singer (3-6) permitió una carrera con tres hits en cinco entradas.

El boricua Edwin Arroyo conectó un doble y anotó con el sencillo de Stewart para ampliar la ventaja de los Rojos a 5-1 en la quinta.

Nueva York tuvo corredores en primera y segunda sin outs en la octava, pero Tejay Antone retiró a los siguientes tres bateadores. ___

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