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Jonrón de 3 carreras de Sheets en la 9na ayuda a Padres a vencer a Rockies por 5-2

SAN DIEGO (AP) — El segundo jonrón de Gavin Sheets en el juego fue un batazo de tres carreras que sentenció el final en la novena entrada, y los Padres de San Diego superaron el viernes 5-2 a los Rockies de Colorado.

Gavin Sheets, de los Padres de San Diego, festeja tras conectar un jonrón en la novena entrada del juego del viernes 10 de abril de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/Tony Ding)
Gavin Sheets, de los Padres de San Diego, festeja tras conectar un jonrón en la novena entrada del juego del viernes 10 de abril de 2026, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/Tony Ding) AP

Juan Mejia (0-2) entró a lanzar en la novena entrada por Colorado y permitió un sencillo inmediato a Jackson Merrill. Luego, el dominicano dio base por bolas a su compatriota Manny Machado.

Después de que Xander Bogaerts elevó para un out, Sheets conectó una recta de cuatro costuras a 99,6 mph. La pelota viajó 434 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central.

El abridor de San Diego, Walker Buehler, ponchó a cuatro y permitió tres hits durante seis entradas en blanco. El derecho de 31 años, que pasó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, firmó un contrato de ligas menores con San Diego en febrero.

Mason Miller (1-0) ponchó a los tres bateadores en la novena.

Luis Campusano también conectó jonrón y doble por los Padres.

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