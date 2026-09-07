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Jonrón de 3 carreras de Rutschman impulsa a los Medias Rojas por 5-2 ante Angelinos

BOSTON (AP) — Adley Rutschman conectó un jonrón de tres carreras, el dominicano Brayan Bello lanzó cinco entradas sin permitir carreras en su primera apertura desde principios de junio y los Medias Rojas de Boston vencieron el lunes por 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles para su quinta victoria consecutiva.

El receptor de los Medias Rojas de Boston, Adley Rutschman (al centro), celebra con sus compañeros tras conectar un cuadrangular durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
El receptor de los Medias Rojas de Boston, Adley Rutschman (al centro), celebra con sus compañeros tras conectar un cuadrangular durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

El mexicoamericano Jarren Duran conectó su 20mo jonrón, un batazo solitario, para encender una segunda entrada de cuatro carreras para Boston, que mejoró a 34-17 —la mejor marca de las Grandes Ligas— desde la pausa del Juego de Estrellas y se acercó a dos juegos de los Yankees por el primer puesto de comodín de la Liga Americana. Nueva York tiene el desempate al ganar la serie de la temporada.

El venezolano Moisés Ballesteros conectó un jonrón solitario por los Angelinos, últimos en el Oeste de la Liga Americana, que han perdido 12 de 14 juegos.

Garrett Whitlock, el tercer relevista, lanzó la novena para su tercer salvamento.

Duran conectó el primer lanzamiento de Grayson Rodriguez (4-7) y lo mandó profundo a las gradas del jardín derecho para abrir la gran segunda entrada. Rutschman jaló el suyo por la línea y golpeó el poste para poner el marcador 4-0.

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FUENTE: AP

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