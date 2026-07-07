americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de 3 carreras de Osuna corona entrada de 5 carreras y Rangers vencen 8-3 a Angelinos

ARLINGTON, Texas (AP) — El mexicano Alejandro Osuna conectó un jonrón de tres carreras durante una octava entrada de cinco anotaciones y los Rangers de Texas se despegaron para vencer el martes por la noche por 8-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Josh Lowe, de los Angelinos de Los Ángeles, observa la pelota al conectar un sencillo productor para hacer anotar a Jorge Soler contra los Rangers de Texas durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)
Josh Lowe, de los Angelinos de Los Ángeles, observa la pelota al conectar un sencillo productor para hacer anotar a Jorge Soler contra los Rangers de Texas durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez) AP

El primer jonrón de Osuna en la temporada llegó después de sencillos productores del dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue en una entrada de seis imparables ante Sam Bachman (1-2). Foscue también conectó un jonrón como bateador emergente en la séptima, con el que empató el marcador 3-3.

Peyton Gray (4-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria por los Rangers, que se acercaron a medio juego del líder Seattle en el Oeste de la Liga Americana.

Los Angels, últimos en la clasificación, han perdido siete juegos consecutivos, igualando su racha de derrotas más larga de la temporada.

El abridor de los Rangers, Jacob deGrom permitió un par de carreras con dos outs en el primer episodio con un doble del cubano Jorge Soler.

DeGrom no permitió más carreras, al ceder cinco hits y dos bases por bolas en cinco entradas con 80 lanzamientos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Destacados del día

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

EEUU DESENMASCARA AL RÉGIMEN DE CUBA ANTE LA ONU : mostró los rostros de varios presos políticos cubanos

EEUU DESENMASCARA AL RÉGIMEN DE CUBA ANTE LA ONU : mostró los rostros de varios presos políticos cubanos

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter