Jonrón de 3 carreras de Mead y gran noche de Nuñez dan a Nacionales triunfo 6-4 ante Reales

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Nasim Nuñez, de los Nacionales de Washington, se dirige al home para anotar durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el martes 16 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Nasim Nuñez conectó dos triples y anotó tres veces por los Nacionales, que buscarán completar una barrida de tres juegos el miércoles después de propinarle a Kansas City su sexta derrota en siete partidos. Los Reales están 16 juegos por debajo de .500, su peor marca de la temporada.

Paxton Schultz (1-2) se llevó la victoria como relevista, y Gus Varland lanzó la novena —permitiendo un jonrón solitario del ex-Nacional Lane Thomas— para conseguir su sexto salvamento. Daniel Lynch IV (2-1) cargó con la derrota.

El abridor de los Nacionales, Foster Griffin, permitió una carrera y seis hits en seis entradas, con dos bases por bolas y seis ponches.

Después de que Nuñez se robó la tercera sin tiro, el bateador emergente venezolano Andrés Chaparro negoció una base por bolas y Mead conectó un batazo hacia el jardín izquierdo-central para su 11mo jonrón de la temporada.

Michael Wacha permitió tres carreras en seis entradas para la 35ta apertura de calidad de la temporada de Kansas City.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP