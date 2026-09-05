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Jonrón de 3 carreras de Iván Herrera en la 9na lleva a Cardenales a triunfo 7-6 sobre Rockies

DENVER (AP) — Iván Herrera conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada y los Cardenales de San Luis remontaron para imponerse el viernes 7-6 sobre los Rockies de Colorado, lo que apretó una concurrida lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, festeja tras la victoria sobre los Rockies de Colorado, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, festeja tras la victoria sobre los Rockies de Colorado, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

San Luis alcanzó a Miami con marca de 71-71. Ambos equipos persiguen a San Diego (74-67) y Arizona (74-68) en la carrera por el último boleto de postemporada del Viejo Circuito.

Los Cardenales estaban abajo 6-4 en la novena, cuando Thomas Saggese recibió una base por bolas para abrir el inning ante Jordan Romano (0-3) y se robó la segunda con un out. Avanzó a tercera cuando el dominicano José Fermín se embasó por un error del antesalista Connor Norby en un tiro.

El panameño Herrera conectó un slider con cuenta de 1-2 y lo envió a 430 pies por el jardín central para su 15º jonrón.

A Romano se le cargó su cuarto salvamento desperdiciado.

Riley O'Brien ponchó a dos en la novena para su 36º salvamento. Tras cometer un error de tiro en un intento de sorprender a un corredor que permitió que la potencial carrera del empate avanzara a segunda base, O'Brien ponchó al novato Cole Carrigg para terminar el juego.

Cade Winquist (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

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