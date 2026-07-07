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Jonrón de 3 carreras de Cronenworth impulsa a Padres a vencer 4-1 a Gallen y Diamondbacks

SAN DIEGO (AP) — El jonrón de tres carreras de Jake Cronenworth ante Zac Gallen coronó una primera entrada de cuatro anotaciones y los Padres de San Diego vencieron 4-1 a los Diamondbacks de Arizona la noche del martes, para apenas su segunda victoria en 11 juegos.

Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego, conecta un jonrón de tres carreras contra los Diamondbacks de Arizona en la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan)
Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego, conecta un jonrón de tres carreras contra los Diamondbacks de Arizona en la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan) AP

Los Padres volvieron a empatar en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con los Diamondbacks, que comenzaron la noche a 14 juegos de los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Los Diamondbacks ganaron el primer juego de la serie 8-0 la noche del lunes, cuando limitaron a San Diego a ocho sencillos mientras conectaban dos jonrones.

Los Padres habían perdido ocho juegos consecutivos antes de ganar 5-2 en el Dodger Stadium la noche del domingo.

Germán Márquez (4-2) limitó a los Diamondbacks a una carrera y tres hits en cinco entradas, con cuatro ponches y tres bases por bolas.

El All-Star Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para su 23er salvamento, con el que está empatado en el liderato de la Liga Nacional.

Gallen permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas.

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