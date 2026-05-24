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Jonrón de 3 carreras de Christian Walker guía victoria 8-5 de Astros ante Cachorros

CHICAGO (AP) — Christian Walker conectó un jonrón de tres carreras para coronar una quinta entrada de cinco anotaciones, y los Astros de Houston completaron una barrida de tres juegos sobre los Cachorros con la victoria el domingo 8-5 ante Chicago.

Christian Walker de los Astros de Houston celebra con sus compañeros su jonrón de tres carreras en al quinta entrada ante los Cachorros de Chicago el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
Christian Walker de los Astros de Houston celebra con sus compañeros su jonrón de tres carreras en al quinta entrada ante los Cachorros de Chicago el domingo 24 de mayo del 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Jake Meyers y Nick Allen añadieron jonrones solitarios para Houston, que ha ganado tres seguidos y cuatro de cinco.

Michael Busch pegó un jonrón por Chicago, cuya mala racha llegó a ocho juegos, la más larga desde una seguidilla de nueve derrotas durante la temporada 2022. Los Cachorros han perdido 12 de 14, incluidas seis derrotas consecutivas en Wrigley Field después de haber ganado allí 15 seguidos.

El sencillo de dos carreras del dominicano Jeremy Peña en la quinta le dio a los Astros una ventaja definitiva, y Walker lo siguió con un batazo al centro de las gradas entre el jardín izquierdo y el central. Allen agregó un sencillo de “bloop” impulsor en la novena.

Peter Lambert (3-4) permitió cinco hits y tres carreras en las primeras cinco entradas. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a cinco. Dejó las bases llenas en la segunda después de ponchar a Michael Conforto. El relevista AJ Blubaugh cedió el jonrón de Busch y Nate Pearson trabajó la novena para su primer salvamento.

Shota Imanaga (4-5) sufrió su tercera derrota consecutiva tras permitir las siete carreras y siete hits, además de otorgar una base por bolas y recetar seis ponches.

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